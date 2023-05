Groep 24 lanceert 3D-puzzel van Belfort en hallen

Voor wie graag puzzelt en een 3D-model van een iconisch Brugs monument op de kast wil, heeft het Brugse amusementsbedrijf Groep 24 goed nieuws. Het team achter Comedyshows en de thematische Monopoly-spelborden lanceert namelijk een 3D-puzzel van het Belfort met bijhorende hallen.

Groep 24, het bedrijf van Bruggelingen Pieter De Wulf en Kristof De Block, blijft innoveren. Na een hele reeks thematische Monopoly-spelborden, gestart in 2017 met een Monopoly rond thuisstad Brugge, lanceert het bedrijf nu een 3D-puzzel. Voorwerp van de puzzel met 91 stukjes: het Brugse Belfort met de bijhorende hallen.

“We hebben er sterk over gewaakt dat het een uiterst realistische weergave is van het iconische Brugse monument”, zegt productverantwoordelijke Bart Steyaert. “Zo is de 3D-puzzel niet zoals het echte Belfort uitgewerkt in een half trapezium, en niet in een rechthoek zoals bij veel maquettes wordt gedaan om het eenvoudig te houden. De schaal is ongeveer 1 : 300. Het moet voor kinderen vanaf zeven jaar mogelijk zijn om het in elkaar te puzzelen, maar volwassenen kunnen er zeker ook veel plezier aan beleven. Het is ook gewoon een fijn uitgewerkt model om in huis te hebben. Onze Brugse graphic designer Pieterjan Decoster heeft alles ontworpen en had daarbij oog voor de kleinste details. Zo is ook de binnenzijde van de koer achter het Belfort volledig uitgetekend en afgewerkt. En we zijn foto’s gaan nemen van de baksteken van het Belfort om een zo waarheidsgetrouw kleur te kunnen bekomen.”

Atomium

“De eigenlijke productie van de puzzel is niet lokaal, maar wat betreft het concept en het ontwerp is het een op en top Brugs product”, vult Pieter De Wulf aan. “Bij al onze projecten, ook onze comedyvoorstellingen, speelt onze thuisstad een belangrijk rol. Nieuwe voorstellingen starten bijna altijd in Brugge. Ook een democratische prijs is belangrijk bij al onze projecten. Deze puzzel, te verkrijgen in onder meer het Historium hier waar we het voorstellen, is te koop voor ongeveer 20 euro (prijs kan licht verschillen naargelang de verkoopplaats, red.) Of we nog plannen hebben om van andere monumenten 3D-puzzels te maken? We wachten nog even af hoe de verkoop van dit product loopt maar op termijn zouden we ook graag de andere twee Brugse torens uitwerken. En ik zal nog iets verklappen: we zijn ook van plan om hét Belgische icoon, het Atomium in Brussel, uit te werken als 3D-puzzel.”