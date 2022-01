Groenelementen moeten Torhoutse Stationsstraat opfleuren

De Torhoutse Stationsstraat oogt grauw en kil, hoewel ze een van de belangrijke toegangswegen tot de stad is. Het stadsbestuur wil daar verandering in brengen door in de straat een aantal groenelementen te plaatsen. Planten, zitmogelijkheden en fietsbeugels zullen in voorlopige constructies samengebracht worden.

Schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet (CD&V) deed het project maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting uit de doeken. De ingrepen worden betaald met het beschikbare budget van 80.000 euro op de meerjarenplanning plus met subsidies uit het Europese EFRO-project.

‘Parklets’ op verstelbare poten voor Stationsstraat

“We willen zo snel mogelijk actie ondernemen om de grijze aanblik van de Stationsstraat weg te werken”, aldus de schepen. “Dit in afwachting van de effectieve herinrichting van de straat, zoals voorgesteld in het masterplan van de stadskernvernieuwing. Dan zal er trouwens eenrichtingsverkeer in de Stationsstraat ingevoerd worden.”

“We willen op korte termijn tijdelijke platformen plaatsen waarin beplantingen, zitmogelijkheden en fietsbeugels geïntegreerd worden. Zo zal de straat aangenamer overkomen. Die platformen worden op enkele parkeerplaatsen geïnstalleerd, vandaar de naam parklets. Die parklets staan op verstelbare poten en kunnen na de definitieve herinrichting van de Stationsstraat eventueel verplaatst worden naar andere locaties. Het is bewezen dat extra groen de mensen tot rust brengt en gelukkiger maakt.”

Vaste poortconstructie, ook in de Oostendestraat

Bij het begin van de Stationsstraat ter hoogte van café Flandria en in de Oostendestraat ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Rembertlaan zullen er bovendien vaste, groene toegangspoorten tot de stad geïnstalleerd worden. Die poorten moeten een soort uithangbord voor de aantrekkelijkheid van Torhout worden.

“Voor die twee toegangspoorten kiezen we bewust voor vaste constructies”, vervolgde Elsie Desmet. “Zo valt er extra belevingswaarde aan te koppelen bij evenementen en tijdens feestdagen. Dankzij de komst van de poorten kunnen we de banneroverspanningen vervangen of aanvullen.”

De totale prijs voor de aankoop van de parklets, de poortconstructies en de bloembakken wordt geraamd op ongeveer 126.500 euro, btw inbegrepen.

Koen Sap stemt tegen de groenelementen

Onafhankelijk gemeenteraadslid Koen Sap had bedenkingen bij de aankoop van de parklets voor de Stationsstraat. “Zitplaatsen voorzien op een parkeerplaats?” vroeg hij zich luidop af. “Is dat dan zo verkeersveilig? Wie zal net naast de rijweg op een bankje willen plaatsnemen? Overigens: als die modulaire groenelementen en bloembakken geïnstalleerd worden, plus in de zomer de terrassen van de horecazaken, dan zullen er nog amper parkeerplaatsen overblijven. Zoiets doet mij twijfelen om het punt goed te keuren, vooral omdat de studie van de stationsomgeving momenteel nog volop aan de gang is. De modulaire elementen zijn dus voorbarig.”

Maar uiteindelijk ging hij overstag en keurde zoals alle andere raadsleden het punt goed.