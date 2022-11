‘Groene’ Sint doet op 11 november zijn 24ste intrede in Kuurne

Ook de Sint en zijn gevolg proberen hun steentje bij te dragen om de CO2-uitstoot zo goed mogelijk terug te dringen. Een generator op het galjoen van de Sint was dan ook dit jaar uit den boze. Daarom diende de Orde van de Ezel op zoek te gaan naar een passend alternatief die ze vonden in pedaalkracht en elektrische voertuigen. Wie de Sint wil bewonderen, raadpleegt best de website van de Orde van de Ezel voor het parcours.

Ook de Sint wil zijn ecologische voetafdruk tijdens zijn intrede in Kuurne drastisch terugdringen. Een luidruchtige generator, zoals deze vorig jaar terug te vinden was op zijn galjoen, wil de goedheilig man niet meer. Meteen een grote uitdaging voor de Orde van de Ezel om op zoek te gaan naar een groen alternatief. “De Sint was duidelijk toen we hem even geleden een uitnodiging stuurden om op 11 november zijn blijde intrede te maken in Kuurne”, vertelt Bert Demeulemeester van de Orde van de Ezel, “De storende generator die vorig jaar op zijn galjoen stond, wilde hij er ditmaal niet meer bij! Dit deed ons onder meer nadenken over de voetafdruk van ons event. Na de fel gesmaakte coronaversie van de S’Intrede in 2021, een tocht met Sinterklaas op een galjoen die door de Kuurnse straten trok, wilden we deze traditie verderzetten, maar zoals de Sint ons vroeg, in een milieuvriendelijke versie. Na veel denkwerk bracht ons dit naar iets CO2-vriendelijkere alternatieven, zoals pedaalkracht en elektrische voertuigen. De weersvoorspellingen voor 11 november zien er alvast goed uit, 16 graden en droog met een zonnetje, wat verlangt een mens nog meer.”

Shownamiddag

Om de Sint-intrede in goede banen te leiden, zet de Orde van de Ezel een 70-tal medewerkers in. Het startschot voor de blijde intrede wordt gegeven omstreeks 10 uur op parking Damier, waarna het via diverse Kuurnse straten richting Sint-Pieterszaal gaat.

Geen generator, wel pedaalkracht en elektrische voertuigen – Bert Demeulemeester

“Na de blijde intrede van de Sint ‘s morgens, volgt een shownamiddag aan de Sint-Pieterszaal”, gaat Bert Verhaeghe van de Orde van de Ezel verder. “Tot voor enkele jaren vond er als apotheose van de blijde intrede van de Sint en zijn pieten op het marktplein telkens een shownamiddag plaats. Deze traditie willen we nieuw leven inblazen, maar dan wel op de parking van de Sint-Pieterszaal. Zo konden we de (gekke) kinderdj Raf Violi (wat weinigen weten, is dat dit het alterego is van een schooldirecteur uit het Gentse) strikken die tweemaal een optreden zal brengen van om en bij 45 minuten. Wie deze shownamiddag wil bijwonnen die van start gaat om 14.30 uur kan dit volledig gratis doen!

Snoep

Binnen in de Sint-Pieterszaal krijgen de kinderen de mogelijkheid om een meet-and-greet te hebben met de Sint, waarbij ze onder meer hun verlanglijstje en gemaakte tekeningen kunnen afgeven. Uiteraard zorgt de Sint die dag ook voor wat lekkers voor de kinderen die hem een bezoekje brengen.” Kleuters en leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar brengen best die dag het bonnetje mee dat ze kregen in de klas voor een gratis zakje snoep. Voor kinderen, geboren in 2014 of later, die school lopen buiten Kuurne, kan een bonnetje opgehaald worden in de jeugdafdeling van de Kuurnse bibliotheek. (BRU)