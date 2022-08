Groene Route geeft fietsers voorrang in het centrum van Roeselare

Tussen de Kleine Bassin en de Ronde Kom staat er tussen 19 augustus en 18 september een tijdelijke opstelling voor de conceptstudie Groene Route. Er wordt zo’n 1000 m2 verharding ingekleed met picknickbanken, stoelen, boom- en plantenbakken en grasmatten. Meteen is dit een eerste visualisatie van hoe de Groene Route er in Roeselare kan uitzien.

Met de conceptsubsidie wil de Stad een aangename groene gordel creëren die geschikt is voor trage weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Tegelijk moet het ook een groene ader worden die de groene plekjes en parkjes in ons stadscentrum met elkaar verbindt.

Om werk te maken van deze Groene Route, stelde de stad Roeselare begin 2021, via een conceptsubsidie van Vlaanderen, het team Witteveen+Bos en Atelier Romain aan. Samen met het burgerinitiatief Meer Bomen In Roeselare werd het afgelopen jaar gewerkt aan enerzijds het uittekenen van deze route en anderzijds het opstellen van een aantal strategieën om over te gaan tot realisatie.

Het idee is om met het ‘Groene Routeboek’ een handleiding te hebben die bij elke toekomstige heraanleg, nieuwe inrichting of ontwikkeling gevolgd kan worden.

Van lange adem

“De bedoeling is om een klein deeltje van de potentiële bomenroute te visualiseren op het openbaar domein door middel van een tijdelijke opstelling”, vertelt schepen Michèle Hostekint. “Via een bevraging polsen we ook naar ideeën, voorstellen en bedenkingen van de inwoners van Roeselare. De Stad vindt het belangrijk om niet enkel te informeren maar ook te polsen naar verbeterpunten. Dat kan door de QR-code te scannen op het bord aan de proefopstelling. Recent werd door een buurtbevraging duidelijk dat de buurt van de Ronde Kom vragende partij is voor meer groen en ontmoetingsplekken. Vandaar ook de keuze voor deze locatie.”

“Tijdens de proefopstelling is de Ronde Komstraat onderbroken en geldt een omleiding via de Hugo Verrieststraat. De volledige studie wordt eind dit jaar afgerond waarna de Groene Route stapsgewijs in uitvoering kan komen bij nieuwe wegenisprojecten of ruimtelijke opportuniteiten. De realisatie is een werk van langere adem en iets wat we niet van vandaag op morgen kunnen realiseren.”