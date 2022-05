Groene Pluim voor jeugdverenigingen uit De Haan

Groen De Haan heeft afgelopen zondag weer zijn ‘Groene Pluim’ uitgereikt. Dit jaar ging die naar het jeugdwerk in De Haan. “Onze jeugdbewegingen waren in coronatijd een voorbeeld voor de samenleving”, klonk de motivatie.

Groen De Haan reikt jaarlijks een Groene Pluim uit aan personen of organisaties die zich onderscheiden op ecologisch, sociaal en/of cultureel vlak. Dit jaar ging de onderscheiding naar de drie Haanse jeugdverenigingen: Scouts De Polderwolven uit Wenduine, Scouts en Gidsen De Haan en KSA De Biekorf uit Klemskerke.

“We hoeven niemand uit te leggen hoe de afgelopen twee jaren ons leven bepaald hebben, maar het viel daarbij ook op hoe flexibel de jeugdverenigingen zich tijdens heel de coronaperiode opstelden. Ondanks de moeilijke situatie, zorgden ze ervoor dat duizenden kinderen tóch een onvergetelijke zomer hadden en veilig op kamp konden. Ze waren daarmee een voorbeeld voor de rest van de samenleving”, zegt Bruno Vandensteen.

Vandaar dus die Groene Pluim voor het jeugdwerk in De Haan. “We wilden de jongeren die het allemaal mogelijk maken in de bloemetjes zetten, omdat ze het dubbel en dik verdienen”, klinkt het.

Mumbi Hillewaert is leidster bij Scouts De Haan. “Verheugd met deze mooie erkenning voor onze leidingsploeg, maar eigenlijk vind ik het vanzelfsprekend om mij voor de jeugdbeweging in te zetten. Omdat het ook zo leuk is om te doen”, zegt ze enthousiast.

Clovis Demey en Lieze Maréchal van KSA De Biekorf treden haar bij. “We zouden het maar moeilijk kunnen missen”, klinkt het. (WK)