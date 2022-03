Groene Pluim voor Derde Wereldwerkgroep Waardamme – Ruddervoorde

Traditiegetrouw reikt Groen Oostkamp jaarlijks een Groene Pluim uit aan een duurzaam en/of geëngageerd initiatief. Tijdens een ontbijt met lokale producten werd de laureaat van 2022 bekendgemaakt. Dit jaar valt deze eer te beurt aan de Derde Wereldwerkgroep Waardamme – Ruddervoorde.

“We leven in polariserende tijden, waar woorden op sociale media een sterke invloed hebben. Wij willen graag daden in de kijker zetten”, duidt gemeenteraadslid Carol Cartigny. “Het is hartverwarmend om te zien dat mensen zich nog spontaan inzetten voor anderen, of dat nu anderen uit de onmiddellijke omgeving zijn of uit een andere cultuur. Met kleine acties probeert De Derde Wereldwerkgroep het lot van anderen te verbeteren”, treedt raadslid Geert Vercruyce bij.

Meer dan 25 jaar

“De Groene Pluim is vooral een erkenning en een waardering voor onze inzet en werking die we al meer dan 25 jaar in Ruddervoorde en Waardamme waarmaken. Het doet heel veel deugd dat we op deze manier ook eens in de kijker komen want met de Derde Wereldwerkgroep Waardamme – Ruddervoorde (WWWR) werken we hard maar dat is meestal niet direct zichtbaar voor het grote publiek”, weet Carine Daele van WWWR.

De werkgroep helpt op diverse vlakken vluchtelingen en mensen in een lokale opvang. Ze sensibiliseren de bevolking onder andere via het solidair ontbijt en de ‘Doe-mee’-dagen in samenwerking met de lagere school. Ze hebben een actieve betrokkenheid in en deelname aan de Mondiale Raad.

Kunstwerk

Ze geven ook steun aan Ared, een kleinschalig initiatief in Kameroen dat vooral op vrijwilligers draait. Men probeert kinderen van straat te halen, hen te stimuleren en al dan niet financieel te ondersteunen om opnieuw naar school te gaan en sociale hulp te bieden aan de gezinnen.

Schepen van Groen Beernem, Jan Vanassche reikte de Groene Pluim uit, een kunstwerk gemaakt door de Oostkampse kunstenares Rein De Puysseleyr, die recuperatiemateriaal gebruikt in haar werken.(GST)