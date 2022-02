Groendienst en Mooimakers gaan samen voor een proper Vleteren

De groendienst van Vleteren staat dag in dag uit klaar om van Vleteren een reine en propere gemeente te maken. Ze staan in voor het ophalen van het afval uit de straatvuilnisbakken. Jammer genoeg moeten ze ook nog frequent sluikstorten, allerhande zwerfvuil en hondenpoep opruimen.

Sinds 2020 neemt Vleteren deel aan het coachingstraject van Mooimakers. Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. “Sinds onze deelname aan Mooimakers heb ik al heel wat afval, zwerfvuil en sluikstorten opgeruimd én gewogen”, vertelt José Marchand, hoofd van de groendienst.

“Onze deelname zorgt ervoor dat we exact weten hoeveel kilogram sluikstort en zwerfvuil we vinden op grondgebied Vleteren. We hebben een vuilnisbakkenplan en via een tablet registreren we bij iedere lediging hoe vol de straatvuilnisbakken zijn, hoeveel afval er naast de vuilnisbak ligt, enzovoort. We nemen sinds 2020 ook deel aan de Handhavingsweek en sinds eind 2020 zetten we geregeld een camera in om sluikstorters te spotten.”

Bij het gemeentehuis langs de N8 werd een grote Mooimakers banner geplaatst. Hiermee wil het gemeentebestuur iedereen stimuleren om Vleteren samen proper te houden. De mannen van de groendienst zien deze samenwerking alvast zitten. Op de foto zien we: burgemeester Stephan Mourisse, mannen van de groendienst Stefaan Debeer, Brecht Barbier, Maikel Tillie en José Marchand, milieuambtenaar Lien Vlamyck en schepen van Milieu Bram Coppein. (foto RVL)