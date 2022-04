Groenbeleid van stad Izegem opnieuw in de prijzen

Het groenbeleid van de stad Izegem is in de prijzen gevallen tijdens de Openbaargroen-awards. De wedstrijd van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) zet recente, vernieuwende en inspirerende openbare groen-, bloemen- en bijenvriendelijke realisaties in de kijker.

In de categorie Bloemengemeente gaat de stad met de maximumscore van drie bloemen aan de haal. In de categorie Bijenvriendelijke gemeente behaalt de stad een score van twee bijtjes. “We kiezen voor een bijen- en insectenvriendelijk beleid. Zo zetten we onder andere in op bijenvriendelijke beplanting en educatie rond bijen. De Izegemse bijenroute die je langs de mooiste bijenvriendelijke plekjes van onze stad brengt, is daar een mooi voorbeeld van”, vertelt schepen van Groenbeleid Caroline Maertens.

Park Rafaël

In de categorie Wijkpark kwam de stad als eerste laureaat uit de bus. “We zijn bijzonder trots dat we naast bloemen- en bijenvriendelijke gemeente ook eerste laureaat zijn in de categorie Wijkpark, met het project park Rafaël”, zegt schepen Maertens.

Het idee voor park Rafaël ontstond toen projectontwikkelaar Urbes op de voormalige site van de Sint-Rafaëlkerk naast nieuwe woongelegenheden ook heel wat groenaanleg voorzag. Twee aanpalende graspleintjes werden met elkaar verbonden en ook het plein in de Emiel Neirynckstraat kreeg een opknapbeurt. Een aanpalende straat werd geknipt zodat het park een aaneensluitend geheel vormt.

Inspirerend voor andere gemeenten

“Het park wordt intensief bezocht en bespeeld door kinderen en jongeren. De publieke barbecue en de vele zit- en picknickbanken zorgen bovendien voor een verhoogde gebruikswaarde. Ook de voorheen bijna ongebruikte groenzone die nu als rust- en ontmoetingszone dienst doet, wordt intensief gebruikt”, besluit de schepen.

Daarnaast behaalde de stad ook de VMM-labels Waterproof en Zonder is gezonder voor het project, omdat het project vernieuwend en inspirerend is voor andere gemeenten op het vlak van het omspringen met water en/of het niet-gebruik van pesticiden.