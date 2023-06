Groen wil zwemmen in open water mogelijk maken: “Visvijvers in Desselgem lijken ideale plek”

Oppositiepartij Groen dringt bij het stadsbestuur aan om openluchtzwemmen mogelijk te maken in Waregem. De Visvijvers in Desselgem vormen voor de fractie een ideale locatie. Het schepencollege is bezorgd omtrent de veiligheid, maar zal het voorstel onderzoeken.

Vorig jaar stelde zowel Groen als N-VA/Open VLD de vraag of men in de toekomst in open water zou kunnen zwemmen in Waregem. Maar het stadsbestuur kreeg het er niet meteen warm van. Aan de vooravond van de eerste hittegolf van 2023 polste Groen-voorzitter Simon Wemel nogmaals naar de mogelijkheid.

“Ondertussen is de wetgeving versoepeld. De Vlaamse regering heeft namelijk een ontwerpbesluit goedgekeurd waardoor lokale besturen makkelijker zwemplekken kunnen inrichten in de openlucht”, vertelt hij. “Een aantal voorwaarden werden afgeschaft, zoals het voorzien van blustoestellen, douches en sanitair. Er moet wel nog een test van de waterkwaliteit gebeuren, net als een risicobeoordeling door het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

Watertemperatuur

“Het gaat om een ontwerpbesluit”, reageert sportschepen Kristof Chanterie (CD&V). “Het is nog onduidelijk of er permanent een redder aanwezig moet zijn, en dat is een heel belangrijk aspect in het kader van de veiligheid.” Ook burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) blijft zijn twijfels hebben. “In een vorig leven was ik redder”, grapte hij. “De watertemperatuur kan op enkele meters hard verschillen, ik ben niet echt voorstander van openwaterzwemmen.”

Wemel deelt de bezorgdheden rond veiligheid. “Maar zowat elk ander Europees land gaat uit van het principe: zwemmen op eigen verantwoordelijkheid. Daar is zwemmen in openlucht overal toegelaten, tenzij expliciet verboden. In België is het omgekeerd.”

Dromen

Groen vond in de Visvijvers in Desselgem een ideale plek. “Het past perfect in de plannen van de heraanleg van de site en de nieuwe horecazaak. Wij hoorden al verschillende Desselgemnaars luidop dromen.” Chanterie zei het idee te onderzoeken.