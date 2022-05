Groen wil zonnecrèmepalen in Torhout

Met de zomer voor de deur vroeg Groen-raadslid Bavo Parmentier maandagavond tijdens de zitting van de Torhoutse gemeenteraad om her en der in de stad zonnecrèmepalen te installeren. “Ik las dat één op de vijf mensen een vorm van huidkanker krijgt, wat een schrikwekkend hoog aantal is”, zei hij.

Zonnecrèmepalen zijn palen waar voorbijgangers gratis een middel kunnen ‘tanken’ om zich tegen de zon te beschermen. Zo worden ze bewust van het gevaar van te veel UV-straling. Elke keer als je je door de zon laat verbranden, beschadig je je huid. Hoe vaker dat gebeurt, hoe groter het risico op huidkanker.

Tijdelijke zonnecrèmepaal op sportstadion

“Het is onze taak als lokale overheid om de mensen van de risico’s van te veel en te straffe zon op de hoogte te brengen”, aldus Bavo. “In Hasselt kunnen de passanten aan drie palen de UV-index aflezen en gratis zonnecrème smeren. We vinden dat met onze Groen-fractie een goed idee. Een ideale locatie voor zoiets zou de stedelijke sportaccommodatie zijn. Ook de wijkspeelpleintjes, waar logischerwijze veel kinderen komen, lenen zich daartoe. We zouden op z’n minst een proefproject kunnen lanceren.”

Schepen van Volksgezondheid Rita Dewulf (CD&V) antwoordde dat er straks op het sportstadion weer een tijdelijke paal met zonnecrème van factor 50 zal staan. Dat is in het verleden ook al gebeurd. “Ook op heel wat andere stedelijke locaties zorgen we voor schaduwrijke plekken en/of beschermingsmiddelen tegen de zon”, zei ze.