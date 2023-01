Groen Wevelgem bekroont Chou-Fleur Bioboerderij met Groene Pluim 2023

Groen Wevelgem heeft zijn jaarlijkse Groene Pluim uitgereikt aan Chou-Fleur Bioboerderij. De prijs gaat elk jaar naar een individu, bedrijf of organisatie die het voorbije jaar heeft bijgedragen tot een socialer, duurzamer of ecologische bewustmaking of levenswijze.

Jannes Seynhaeve van Chou-Fleur Bioboerderij stelde zich in coronatijd de vraag wat hij nog wilde doen. Hij liet een carrière bij Bioplanet en de Colruyt-groep achter zich om zelf bioboer te worden.

In de Bieststraat wordt een uitgebreid assortiment aan groenten gekweekt, aangevuld met groenten en fruit ingekocht op de biomarkt. De winkel heeft een trouw klantenbestand opgebouwd wat aantoont dat er in de regio een markt is voor korteketenverkoop.

Groene compost

Jannes Seynhaeve vindt de prijs een leuke bekroning. “Het is een beloning voor het vele harde werk voor meer duurzame groenten. Ik kreeg de goesting door de moestuin van mijn peter en leerde de waarde van goede producten.”

“Door corona heb ik de klik gemaakt en mijn hart gevolgd. We gebruiken groene compost, geen mest- en sproeistoffen. Ik voel me ook zelf beter en heb meer contact met mijn familie. Iedereen blijft welkom om eens te zien waarmee we bezig zijn.”

Schrijfwaren uit olifantenpoep

Chou-Fleur Bioboerderij haalde het voor de andere genomineerden: Elecosy en Natuurpunt.

Als professionals in de behangpapiersector startte Elecosy in 2013 met de import en verkoop van 100% natuurlijke, handgemaakte schrijfwaren uit olifantenpoep. Ze werken samen met een fairtradebedrijf in Sri Lanka.

Olifanten zijn vegetariërs. Hun uitwerpselen bevatten heel wat sterke vezels, ideaal om papier van te maken. Later startte Elecosy ook met de verkoop van bloempjes en schalen uit katoenpapier en levert aan een 400-tal winkels, in België en Duitsland.

Historische aankoop

Natuurpunt in Wevelgem vertegenwoordigt maar liefst 920 leden. Vorig jaar werd een historische aankoop van 12,5 hectare gerealiseerd in de Leievallei rond de Lauwebrug. Na jaren stilstand wordt er eindelijk werk van gemaakt om de natuurwaarde op te krikken. (HV)