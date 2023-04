Groen vraagt om bewegwijzerde hardlooproutes in Torhout

Tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandagavond vroeg raadslid Bavo Parmentier (Groen) om een aantal hardlooproutes te bewegwijzeren en er de naam van een bekende Torhoutse sporter aan te koppelen. Schepen van Sport Rita Dewulf (CD&V) beloofde het voorstel aan de stedelijke sportraad te zullen voorleggen.

“We hebben al mooie looptrajecten in Groenhovebos en op het stedelijke sportstadion”, zei Bavo. “Torhout is echter groot genoeg om het aantal routes uit te breiden en ze zowat het hele grondgebied te laten bestrijken. Het kan om trajecten gaan van bijvoorbeeld 5, 10 en 21 kilometer. We zouden een route naar duatleet Joerie Vansteelant kunnen noemen, ene naar de overleden atleet Tom Compernolle, enzovoort. De routes kunnen een motivatie voor de bewoners zijn om meer te bewegen.”

Opening Beweegroute in landschapspark

Schepen Dewulf somde de trajecten op die de Torhoutenaren al kunnen volgen om te joggen of te hardlopen, onder meer in Groenhove en op het sportstadion Benny Vansteelant, waar zich een zogenoemde Finse piste bevindt. Voorts verwees ze naar de vele publieke plaatsen waar er gesport kan worden, onder andere in het landschapspark ’t Hoge Water aan de Noordlaan. Daar wordt binnenkort een Beweegroute officieel geopend, waarbij er op de paden bordjes met oefeningen ingeplant staan.

“Torhout biedt zijn bevolking heel wat mogelijkheden om te sporten”, zei ze. “Maar sowieso zullen we samen met de leden van de sportraad uw vraag in verband met de hardlooproutes bespreken.”