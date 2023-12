Groen vangt bot: geen gezamenlijke verkiezingsfolder in Torhout

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond vroeg Groen om volgend jaar in Torhout enkel nog gezamenlijke publiborden en -folders naar aanleiding van de verkiezingen te verspreiden. Over de partijgrenzen heen dus. Sien Lagae ving echter bod met haar vraag.

“2024 wordt een bijzonder verkiezingsjaar”, zei ze. “De mensen zullen overladen worden met verkiezingsdrukwerk voor de Vlaamse, federale en lokale verkiezingen. En de straten en pleinen zullen vol hangen met foto’s en slogans van de partijen en kandidaten. Veel bewoners vinden het niet fijn om zoveel papier in hun bus te krijgen. Plus: we dienen verspilling tegen te gaan. Daarom vraag ik om gezamenlijke verkiezingsborden te voorzien en een gezamenlijke folder te maken met alle Torhoutse kandidaten en programma’s in. Plus: een brief die oproept om te gaan stemmen, want dat is voor de lokale verkiezingen niet langer verplicht.”

Voorstel van Groen vindt geen gehoor

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) ging zoals verwacht niet op het voorstel van Groen in. Hij wou elke partij de vrijheid laten om haar eigen verkiezingsfolders te verspreiden en elke kandidaat om zijn of haar eigen borden te plaatsen. Maar dat zou pas volgend voorjaar definitief beslist worden, zei hij.