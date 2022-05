Groen Torhout vraagt meer ruimte om bakfietsen te stallen

Maandagavond tijdens de zitting van de Torhoutse gemeenteraad vroeg Groen-raadslid Sien Lagae om in de stad meer ruimte voor het stallen van bakfietsen te voorzien. “Wie geregeld een bakfiets gebruikt, moet vaststellen dat er quasi nergens gepaste fietsenstallingen voor dergelijke vehikels voorhanden zijn”, zei ze.

Raadslid Lagae wees erop dat er niet enkel op het openbaar domein onvoldoende geschikte ruimte voor bakfietsen is. Ook handelaars die over een privéparking beschikken, denken er vaak niet aan.

Plaats voor grootformaatfietsen is in nieuwe ontwerpen voorzien

Nu de stadskernvernieuwing op volle toeren draait, zullen er straks enkele nieuwe fietsenstallingen in de stad opduiken. “Dat is onder andere het geval aan het station en op de parking Pollet in de Hofstraat”, aldus Sien. “Bestaan daar al technische details van? Kunnen we te weten komen hoeveel ruimte er qua, lengte, breedte en draaicirkel per fiets zal zijn? En is het mogelijk om bijvoorbeeld voor de parkings van grootwarenhuizen de zaakvoerders te sensibiliseren om ook stallingen voor bakfietsen te voorzien?”

Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) stelde het Groen-raadslid gerust. “In de nieuwe ontwerpen van fietsstallingen worden grootformaatfietsen uiteraard standaard door ons meegenomen. Zo is dat al het geval voor de fietsenstalling op de centrumparking in de Hofstraat. Ook in de gesprekken met de NMBS voor de fietsenstallingen aan het station is dat voorzien, weliswaar dan door de verantwoordelijken van het spoorbedrijf.”

“Voor de technische bepalingen baseren wij ons altijd op de informatie van Fietsberaad en de eventueel betrokken studiebureaus. Fietsberaad deed al heel wat onderzoek naar het fietsparkeren en beschikt over veel knowhow ter zake.”