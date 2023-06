Groen stuurt Audit Vlaanderen op gemeentebestuur af: “Schijn van belangenvermenging bij Kerstreveillon en etentjes burgemeester”

Op vraag van oppositiepartij Groen heeft Audit Vlaanderen de voorbije maanden een onderzoek ingesteld naar gevallen van normvervaging en belangenvermenging bij de Vooruit en CD&V-meerderheid. “Audit Vlaanderen concludeerde dat er mogelijk een schijn van belangenvermenging ontstaat bij bepaalde mandatarissen door hun betrokkenheid bij de organisatie van het Kerstreveillon en de etentjes met de burgemeester”, aldus voorzitter Lucas Vandendriessche.

Begin dit jaar stelde Groen Bredene een uitgebreid dossier samen waarin de partij het doen en laten van het Bredens gemeentebestuur tegen het licht houdt. Het dossier werd ingediend bij Audit Vlaanderen, dat zopas naar buiten kwam met het resultaat van haar onderzoek.

“Er komt dan wel geen strafrechtelijke doorlichting maar Audit Vlaanderen wijst de gemeente op ernstige tekortkomingen en stelt vast dat er in enkele gevallen een mogelijke schijn van belangenvermenging aanwezig was. Het gaat concreet om de organisatie van het Kerstreveillon en de etentjes voor nieuwe inwoners met de burgemeester”, opent lokaal Groenvoorzitter Lucas Vandendriessche.

Normvervaging

“De voorbije vier jaar in de oppositie zijn we regelmatig op zaken gestoten, waar wij grote vragen bij hadden. Het gaat over een soort normvervaging van het gemeentebestuur, na vele jaren absolute meerderheid. We merken dat er veel situaties zijn waarbij er een risico is op belangenvermenging en misbruik van gemeentelijke middelen.”

“De conclusies van AV zijn heel duidelijk. Ze bevestigen volledig onze algemene vaststelling dat de gemeente Bredene te weinig interne controle heeft op de eigen handel en wandel waardoor er een risico op misbruik ontstaat.”

De besluiten van Audit Vlaanderen zijn volgens de Groen-voorzitter onder meer gebaseerd op een aantal vaststellingen omtrent het gebruik van de dienstwagens. “Ook de verstrengeling tussen leden van de meerderheid en de vzw’s, die het Reveillon en de etentjes met de burgemeester organiseren, wordt op de korrel genomen. Audit Vlaanderen merkt ook op dat beide activiteiten gesponsord worden door private ondernemingen waarmee het gemeentebestuur in diverse dossiers professionele contacten onderhoudt.”

Verstrengeld

In haar dossier aan Audit Vlaanderen, dat we konden inkijken, omschrijft Groen het zo: “Deze vzw’s zijn zogenaamd opgericht om een maatschappelijke doelstelling te realiseren, maar de facto blijft het een politiek gebeuren. De bestuurssamenstelling van beide vzw’s maken dat onmiddellijk duidelijk: het aantal bestuursleden dat niet in de gemeenteraad zit, kan je op 1 hand tellen. In de praktijk is het heel duidelijk dat de initiatieven die deze vzw’s nemen, minstens secundair, het belang van de achterliggende politieke partij dienen (en dat is: verkiezingen winnen). Het hele gebeuren is heel diep en ongezond verstrengeld met zowel de werking van de gemeentediensten, het AGB als het functioneren van de politieke meerderheid in de Bredense context.”

Opmerkelijk is dat Groen in zijn nota aan AV ook vervangend algemeen directeur Jan Eerebout op de korrel neemt – een onderwerp waarop AV wel niet ingaat in haar conclusies. Vandendriessche verwijt Eerebout dat hij meermaals zijn ambtelijke rol ver te buiten ging. “In de OCMW-raad van 23 januari kwam de Algemeen Directeur bijvoorbeeld tussen naar aanleiding van het rapport Zorginspectie.”

Integriteit

“Het is begrijpelijk dat hij in deze tekst en uitleg geeft en zijn administratie verdedigt. Maar het was tegelijk onduidelijk in welke mate de AD op dat moment beheersmatige dan wel beleidsmatige uitspraken deed. Sprak hij hier als (neutraal) ambtenaar of als 6de schepen? In nog enkele gevallen kregen vragen van ons onvoldoende, te late, half correcte en ook beleidsmatig geïnspireerde antwoorden.”

“Integriteit in de politiek is een belangrijke zaak. Wij gaan daar niet licht over. En wij zeggen ook niet dat alle leden van de meerderheid sjoemelaars zijn, zeker niet. Wij signaleren alleen dat het huidige bestuur in zijn absolute meerderheid van jaren toch moet oppassen op vlak van integriteit en deontologie.

De huidige deontologische code voor mandatarissen dateert van 2007. Groen Bredene is sedert oktober 2020 vragende partij om die code aan te passen. Op een of andere manier slaagt noch het bestuur, noch de gemeenteraad erin om dit belangrijk werkproces af te ronden…”

“Geen onregelmatigheden vastgesteld”

Algemeen directeur Jan Eerebout maakte op de gemeenteraad van maandag 26 juni duidelijk dat AV geen enkele onregelmatigheid had vastgesteld. “De bewering dat dienstwagens onrechtmatig zouden gebruikt worden, kan ik formeel ontkennen. Bredene hanteert hiervoor een digitaal register waarin moet genoteerd wie wanneer en waarvoor een dienstwagen gebruikt. Ik heb AV de nodige bewijzen hiervan bezorgd.”

Eerebout wees er ook op dat een werkgroep momenteel een analyse maakt van de huidige deontologische code en met nieuwe voorstellen op de proppen zal komen. Verder steek ik mijn hand in het vuur dat onze administratie alle procedures conform de wetgeving volgen. Dat AV geen forensisch onderzoek instelt, bevestigt dit alleen maar.”

Doorlichting

Burgemeester Steve Vandenberghe gaf dan weer aan dat hij deontologie, sinds hij in 1995 tot het college toetrad, altijd hoog in het vaandel heeft gevoerd. “Ik heb de gouverneur in het verleden zelfs al voorgesteld om alle 6 jaar een volledige, en onaangekondigde doorlichting van de gemeentediensten te organiseren, naar analogie met het onderwijs. Maar volgens de gouverneur is daar momenteel niet personeel voor beschikbaar.”

Dat politici niet meer in vzw’s of verenigingen zouden mogen vertegenwoordigd zijn of voor sponsoring mogen zorgen, noemde de burgemeester onzinnig. “Dan mogen organisaties als de Kerstreveillon de boeken sluiten.”