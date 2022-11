Groen provincieraadslid laakt na ongeval slechte communicatie Provincie over rolstoel toegankelijke gebouwen

Vele provinciale gebouwen zijn rolstoel toegankelijk, toch communiceert de Provincie daar amper over. Daardoor doen minder mobiele bezoekers veel moeite om het gebouw via de reguliere ingang te betreden, terwijl er verderop een aangepaste ingang is. Dat zegt provi,ncieradslid Gerda Schotte (Groen).

Provincieraadslid Gerda Schotte (Groen) uit Brugge ondervond het aan de levende lijve. Ze raakte geblesseerd tijdens een ongeval en gaat momenteel met krukken en een ondersteunende laars door het leven.

“Onlangs woonde ik een vergadering bij in het Streekhuis Noord-West-Vlaanderen, in Kasteel Tillegem. Omdat ik momenteel minder mobiel ben, raadpleegde ik eerst de website van het streekhuis. Maar daarop las ik niets over een aangepaste ingang”, vertelt Gerda Schotte.

Trappen

“Toen ik aankwam bij het kasteel, loodste ik mezelf dus de trappen op, richting de reguliere ingang. Daar vernam ik dat de vergaderzaal zich niet op het gelijkvloers, maar op verdieping -1 bevond. Ik bedwong opnieuw de trappen en deed na afloop van de vergadering hetzelfde in omgekeerde richting. Achteraf bleek echter dat er een rolstoelvriendelijke ingang aan de achterkant van het gebouw is, die rechtstreeks toegang biedt tot niveau -1.”

“Een gemiste kans”, vindt Gerda Schotte. “Beschikt een provinciaal gebouw over een rolstoel toegankelijke ingang? Of zijn er binnen bijvoorbeeld liften voorzien? Communiceer dat dan op de website en voorzie een duidelijke signalisatie ter plaatse. Zo weten minder mobiele mensen meteen hoe ze een gebouw makkelijk én veilig kunnen betreden.”