Groen licht voor nieuw dierenasiel in Roeselare, ingebruikname tegen oktober 2026

Tijdens de gemeenteraad van Roeselare stelde gemeenteraadslid Thomas Witdouck vragen aan schepen van Dierenwelzijn, Matthijs Samyn, over de voortgang van het geplande nieuwe dierenasiel. Die liet weten dat het asiel er tegen oktober 2026 moet zijn.

Vorig jaar kondigde het stadsbestuur met trots aan dat er een nieuw dierenasiel zou worden gebouwd. Deze investering is noodzakelijk, aangezien het huidige gebouw sterk verouderd is en te klein is om aan de toenemende nood te voldoen. Het welzijn van de dieren staat hierbij centraal.

“Als dierenliefhebber ben ik bekommerd om het welzijn van de dieren, die zelf geen stem hebben en niets kunnen vragen”? stelde gemeenteraadslid Thomas Witdouck. “Voor huisdieren van wie de eigenaar niet langer voor hen kan zorgen, moet het asiel een veilige en rustgevende tussenstap zijn op weg naar een nieuwe thuis. Daarom wil ik weten of de plannen volgens schema verlopen. Wanneer zal de bouw effectief van start gaan en hoe de communicatie met de omwonenden verloopt.”

Aanbesteding

Schepen Matthijs Samyn gaf een uitgebreid antwoord op deze vragen. “We zijn op dit moment volop bezig met de opmaak van het aanbestedingsdossier, een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat alles goed voorbereid is voordat we effectief van start kunnen gaan. Goed nieuws is dat de vergunning ondertussen binnen is, wat betekent dat we definitief groen licht hebben om het project te realiseren.”

Schepen Matthijs Samyn met raadslid Thomas Witdouck voor de gemeenteraad in het stadhuis.

Daarnaast benadrukte Samyn het belang van een goede communicatie met de buurt. “Van bij het begin hebben we veel belang gehecht aan de betrokkenheid van de buurt. We blijven daarom nauw overleggen met de klankbordgroep van buurtbewoners, zodat hun bezorgdheden en suggesties meegenomen worden in de verdere uitwerking. Ons doel is niet alleen een moderne en diervriendelijke opvang, maar ook een project dat goed past binnen de omgeving en gedragen wordt door de buurt.”

De vermoedelijke planning ziet er als volgt uit:

– April – mei 2025: Agendering gemeenteraad van de aanbestedingsprocedure

– Mei – juli 2025: Uitwerken aanbestedingsprocedure

– Oktober 2025: Vermoedelijke start van de bouwwerken

– Oktober 2026: Als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe dierenasiel klaar en kunnen de deuren openen