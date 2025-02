Groen licht voor historische Witte Molen van Roksem: “Belangrijk om aantrekkelijkheid te verhogen”

Volgende maand moet in deelgemeente Roksem de renovatie van de bekende Witte Molen van start gaan. Het prachtig stuk erfgoed dateert van de jaren 1840 en is toe aan een opsmukbeurt. “In de lente van volgend jaar moet dit pareltje weer blinken”, zegt erfgoedschepen Stefaan Renyaert (Voor Oudenburg). Ook de nieuwe molenaar is in z’n nopjes.

Om helemaal juist te zijn: al in 1535 was er op hoek van de Ossenweg en de Zeeweg sprake van een houten molen. Het is ook terug te vinden op de welbekende Ferrariskaart van de jaren 1770. Het huidige bakstenen bouwwerk dateert echter van 1843, weliswaar met enkele balken die dateren uit de jaren 1790. De mooie molen zie je al van ver staan als je net buiten Roksem rijdt. Hoe dan ook: er valt heel wat over te vertellen. Ook nu, in 2025. Want in maart moet de verdere restauratie van de WItte Molen start. Het college van burgemeester en schepenen keurde de gunningsdossiers goed. “Het restauratiedossier dateert al van 2014, ruim tien jaar geleden. De eerste herstellingswerken, van molentechnische aard, werden beëindigd in 2016. Nadien vonden er dringende onderhoudswerken en restauratiewerkzaamheden plaats aan de draaiende delen van de molen, dit naar aanleiding van stormschade. Dit jaar worden eindelijk de bouwkundige aspecten aangepakt”, zeggen schepen van Erfgoed Reynaert en burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg).

“Waarom het restauratiedossier destijds is blijven liggen? Een dubbele oorzaak: enerzijds bleef de toezegging van Vlaamse premies uit en anderzijds was er een moeizaam architecturaal proces. Beide euvels zijn nu van de baan”, aldus Stefaan Reynaert. “Tijdens deze bouwtechnische restauratie worden de molenromp hervoegd en herschilderd, de molenvloer herlegd en de houten leien van het dak vervangen. De werken worden deels uitgevoerd door een aannemer, deels door een gespecialiseerde molenbouwer. Voor de restauratie van start gaat, zal de molen nog eens draaien in de huidige toestand”, duidt de schepen nog. De totale renovatiekost bedraagt 254.992 euro. Het gaat om enerzijds 155.374 euro voor de bouwtechnische restauratie uitgevoerd door de firma Aquastra, en anderzijds 99.618 euro voor de molentechnische aspecten, die de firma Molenbouw Wieme voor rekening neemt. De Vlaamse overheid voorziet een premie van 129.923 euro, zowat de helft van de kostprijs.

Trekpleister

De molen werd destijds gebouwd op een kunstmatige heuvel, “zodat de molen meer wind zou vangen”, klinkt het. Bovenal is de restauratie hoogdringend. “Onze inwoners moeten weer trots kunnen zijn op deze erfgoedparel én de molen moet onze stad nog meer op de kaart zetten, bijvoorbeeld om nog meer fietstoeristen te lokken”, meent schepen Reynaert. “Wanneer de restauratie in de lente van volgend jaar afgerond zal zijn, zal de erfgoedparel weer elke tweede zondag van de maand te bezoeken zijn.” Wie ook uitkijkt naar (voltooiing van) de werken is kersvers molenaar Dirk Baeteman (73) uit Leffinge. Hij volgde begin dit jaar Bart Engelen op. “Ik was voorheen als landbouwer actief. Naast het houden van koeien en varkens, deed ik ook aan akkerbouw. Vanuit m’n beroep had ik dus al een link met en interesse in molens. In 2016 volgde ik een cursus tot molenaar en slaagde ik voor m’n examens. Ik ben ook betrokken bij het runnen van de Warandemolen in Gistel, de Geersensmolen in Klemskerke en de Hovaeremolen in Koekelare. Ik doe het puur uit liefhebberij. Dit renovatiedossier is bijzonder belangrijk om de aantrekkelijkheid van de molen te verhogen en zo de interesse van het brede publiek aan te wakkeren. Dit is een mooie stap in de toekomst van het stuk erfgoed.” Speciaal voor de persvoorstelling hing Dirk ook doeken aan de wieken van de molen.