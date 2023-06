Groen licht voor heropening kinderopvang Kim’s Kapoentjes na overlijden baby

Het Agentschap Opgroeien geeft groen licht voor de heropening van kinderdagverblijf Kim’s Kapoentjes in Izegem. Eind april werd de opvang preventief geschorst na het overlijden van een baby. Onthaalmoeder Kim Debruyne reageert opgelucht.

Kim’s Kapoentjes, de kinderopvang die Kim (50) al 17 jaar in de Prinsdomlaan uitbaat, was sinds eind april geschorst nadat een baby in haar crèche onwel werd en enkele dagen later in het ziekenhuis overleed. Hoewel alles op een natuurlijk overlijden wees, moest de crèche aanvankelijk nog tot eind juli verplicht dicht blijven.

De ouders bleven hun ‘Tante Kim’ onvoorwaardelijk steunen, onder andere met een verrassingsbezoek waarbij ze witte rozen en knuffels overhandigden, maar ook met een financiële steunactie en een petitie.

Parket

Hoewel het Agentschap Groeien al langer groen licht voor een heropening wilde geven bleef het de voorbije dagen wachten op de nodige informatie van het parket West-Vlaanderen. Dinsdagnamiddag was er dan toch goed nieuws te melden.

“Ik ben enorm opgelucht”, reageert Kim. “Ik baat mijn opvang al 17 jaar met hart en ziel uit. Die kindjes zijn mijn leven. Elke dag zonder hen was een moeilijke dag. Dan zie je elke ochtend weer die lege stoeltjes en het speelgoed dat onaangeroerd blijft. Vanaf maandag zal dat gelukkig voorbij zijn. Nu kunnen we weer met goede moed naar de toekomst kijken. Gelukkig kon ik rekenen op de onvoorwaardelijke steun van alle ouders. Zij waren mijn ‘vechters’. Dankzij hen heb ik de moed er in gehouden.”

Petitie

De voorbije dagen werd door de ouders een nieuwe petitie opgestart omdat het Agentschap Opgroeien nog geen beslissing kon nemen zonder info van het parket. “Ik begrijp dat zoiets administratief kan blijven aanslepen, maar voor ons was dat natuurlijk nagelbijtend afwachten”, zegt Kim. “Gelukkig kunnen we dit hoofdstuk nu afsluiten. Ik ben normaal al een goede slaper, maar vannacht zal ik extra goed slapen.”

“Morgen kan ik dan meteen alle papieren in orde brengen, de opvang tiptop in orde zetten, bedjes opmaken en boodschappen doen. Ik wil iedereen ook nog eens uitdrukkelijk bedanken voor de onvoorwaardelijke steun, ook de collega’s bij wie de ouders tijdelijk hun kindje konden onderbrengen.”