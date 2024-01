Groen licht voor De Groene Long

Het licht staat op groen, letterlijk dan. Het jaar werd in Komen-Waasten met een positieve noot afgesloten, nadat een stevige subsidie werd goedgekeurd. Hiermee kan werk worden gemaakt van De Groene Long in Le Bizet, een dossier dat al jaren aansleept.

Een oase van groen, een plaats waar mens en natuur samensmelten en waar iedereen tot rust kan komen. Het concept van De Groene Long van Le Bizet is er eentje dat al langer op tafel ligt. “Het dorp kent de grootste bevolkingsdichtheid van de volledige entiteit, maar beschikt over nagenoeg geen enkele groene zone”, vertelt burgemeester Alice Leeuwerck. Zij is dan ook tevreden dat de Waalse overheid, pal voor de jaarwisseling, een stevige subsidie heeft goedgekeurd. “Het dossier lag al zo lang in de kast, dat we het stof ervan hebben moeten afgeven. Eigenlijk kun je stellen dat we de hoop al hadden opgegeven, maar we kunnen dit dus als een laat kerstcadeau gaan beschouwen.”

Stevige subsidie

De Groene Long zal worden geïntegreerd in een aanzienlijk stuk braakliggende grond, pal aan de Franse grens. “Het ligt zowat midden in Le Bizet, waardoor het voor iedereen in slechts enkele minuten bereikbaar zal zijn. Het terrein doet ook dienst als een buffer in geval van wateroverlast. Voor ons is het dan ook een zaak waar we twee vliegen in één klap slaan. We scheppen niet alleen een ecologische ontspanningszone, we zorgen er ook voor dat we de wateroverlast in de toekomst zullen kunnen beperken. We kregen een subsidie ter waarde van 497.681,81 euro, wat overeenstemt met 65% van de totale kost van het project. Dankzij die subsidie zullen we in de komende maanden al kunnen beginnen met de eerste grondwerken en voorbereidende installaties.”

De subsidie van de Waalse overheid kadert in een ruimer plan om Wallonië te gaan ontgrijzen. Bevoegd minister Celine Tellier benadrukte eerder al het belang van groene zones. “Het zorgt niet alleen voor een plaats waar de natuur haar gang kan gaan, verschillende studies hebben ook de mentale voordelen aangetoond. Gewoon even tussen de bomen gaan wandelen is vaak al voldoende om een flinke portie stress te kunnen afschudden.” (SR)