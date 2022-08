Groen licht voor bewandelbare strekdam in Blankenberge

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en stad Blankenberge bereikten een akkoord over de nieuwe westelijke strekdam aan de haven. Die 600 meter lange dam moet er in eerste instantie voor zorgen dat de havengeul minder verzandt, maar zal ook deels toegankelijk zijn voor wandelaars.

De jachthaven van Blankenberge heeft een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang dicht bij zee. Jaarlijkse stormen en een verhoogd zandtransport door sterke erosie van het strand van Wenduine leiden tot een snelle verzanding van de havengeul, wat op zijn beurt weer zorgt voor een gevaarlijke situatie voor de pleziervaart. Samen met het langdurige uitbaggeren, zorgt dit voor een moeilijke toegankelijkheid van de jachthaven.

Toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

De nieuwe strekdam moet, in combinatie met een bufferzone ten westen ervan, het zand beter tegenhouden. Ze zal ongeveer 600 meter lang zijn, wandelaars zullen toegang hebben tot de eerste 180 meter. Daarna kunnen ze via een trap naar het strand. “Een ontoegankelijke strekdam zou een gemiste kans geweest zijn”, stelt burgemeester Björn Prasse (Open VLD), die niet onder stoelen of banken steekt dat het een vurige wens was van het stadsbestuur om de nieuwe westelijke strekdam zo veel als mogelijk toegankelijk te houden voor wandelaars en fietsers.

Toeristische meerwaarde

“Het voorliggende concept gaat de zware verzanding in de havengeul tegen, is veiliger voor de jachthavengebruikers én biedt de recreant de mogelijkheid langs de havengeul te kuieren. Dat is een absolute meerwaarde voor een toeristische badstad als Blankenberge, die de troef van zijn jachthaven en het staketsel op die manier maximaal in de kijker blijft zetten. Nu zal je zo’n kleine tweehonderd meter zeewaarts op de nieuwe strekdam kunnen om naar de binnenvarende bootjes en de Blankenbergse skyline met zijn vuurtoren, het casino en pier te turen”, klinkt het.

Twee jaar werken

De bovenkant van de strekdam blijft in normale omstandigheden, maar ook bij hoogwater en springtij steeds volledig zichtbaar voor het scheepvaartverkeer. Op de kop van de dam komt een nieuw havenlicht. Het betonnen westerstaketsel zal uiteindelijk helemaal moeten wijken voor de nieuwe strekdam, het bestaande oosterstaketsel met de originele en beschermde houten constructie, blijft wel behouden. De werken starten ten vroegste in oktober 2023 en zullen ongeveer twee jaar duren.