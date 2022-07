Groen Kortrijk reikt Groene Pluim uit op 40ste verjaardag

Op zondag 3 juli vierde Groen Kortrijk de 40ste verjaardag in Hoeve Te Coucx in Marke. Er waren zowel plaatselijke leden, als politiekers en collega’s van over de partij-, gemeente- en taalgrens heen. Ook de Groene Pluim werd uitgereikt.

Ook Europarlementslid Saskia Bricmont (Ecolo), federaal parlementslid en fractievoorzitter Groen Wouter De Vriend en nationaal voorzitter van Groen en Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout waren aanwezig. Op de viering schetste voorzitter Marleen Dierickx de geschiedenis van de partij. Zelf is ze er sinds 2000 bij, maar ze zocht heel wat op in de Groensel, het blaadje van de partij. In 1982 nam het vroegere Agalev voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk. Wijlen Juul Debaere – boegbeeld en bezieler van Groen Kortrijk, die overleed in 2014 was het eerste gemeenteraadlid voor deze partij in Kortrijk.

Zonderling

“Juul schreef geschiedenis met zijn spitse tussenkomsten die gebaseerd waren op dossierkennis en onderzoek. Hij werd in het begin scheef bekeken als een zonderling”, luidt het. “Vanaf 2000 was er binnen de partij een vernieuwing met themagroepen.” Marleen ondervond tijdens het grasduinen in de geschiedenis dat de groene accenten van 40 jaar geleden en van vandaag veel gelijkenissen vertonen. Ook burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) en nationaal voorzitter Jeremie Vaneeckhout (Groen) namen het woord.

Groene Pluim

Het is al een tiental jaar dat de Groene Pluim uitgereikt wordt. De Groene Pluim betreft een ontwerp van Mic Avijn, zoon van Korneel Avijn uit Gullegem. Mic is 14 jaar en student aan Saint-Luc in Doornik. Vijf initiatieven werden genomineerd voor de Groene Pluim. De verantwoordelijken stelden deze voor tijdens de feestviering in Hoeve Te Coucx. De genomineerden waren Wij(k) De Parken, vzw Lete, Lunch Lokal, de Jeugdraad Kortrijk en Ricolto Kortrijk.

Vzw Lete

Het Kortrijkse publiek kon stemmen en koos voor vzw Lete, een initiatief dat ontstond bij enkele vrienden van Leander (Lete) die zich van het leven beroofde. Leetje was een natuurmens en een man van vele dromen en gekke ideeën. Eén van zijn dromen was kersttruien maken, zodat hij die gebreide truien die hij zelf lelijk vond niet meer moest dragen. Zijn vrienden besloten om Lete zijn droom waar te maken en kledij te verkopen die hij zelf mooi zou hebben gevonden. De kledinglijn Lete, met zowel een winter- als een zomercollectie staat voor duurzaamheid en kwaliteit. Deze werd en wordt verkocht ten voordele van doelen die zich inzetten voor preventie tegen zelfdoding.