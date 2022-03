Groen-kopstuk Bertrand Vander Donckt laat politiek een tijdje los

Geen Bertrand Vander Donckt de komende maanden tijdens de zittingen van de Torhoutse gemeenteraad. De fractieleider van de oppositiepartij Groen laat de politiek voor een periode volledig los. Uit zelfzorg. Anders dreigt de combinatie met zijn drukke professionele en familiale bezigheden hem onderuit te doen gaan.

“Ik heb nu even geen andere keuze”, zegt hij. “Ik hoop wél om later de draad weer te kunnen oppikken. Dat is sowieso mijn bedoeling.”

Pauze van stemmenkampioen is aderlating voor Groen

Bertrand (42) is getrouwd met Tine Degrande (bijna 43). Ze hebben drie zonen Ward (15), Ferre (12) en Josse (10) en wonen in de Populierenstraat op de wijk Don Bosco. De politicus werkt als leraar toegepaste psychologie in de richting Integrale Veiligheid in het plaatselijke Technisch Instituut Sint-Vincentius (Sivi) en is er bovendien leerlingenbegeleider en coördinator van de studierichtingen Maatschappelijke Veiligheid en Defensie & Veiligheid.

Bertrand is in de gemeenteraad niet alleen de fractieleider van Groen, maar ook met veel voorsprong de stemmenkampioen van zijn partij. Na de verkiezingen van oktober 2012, toen nog in het kartel van Groen met SP.A, kwam hij dankzij zijn 621 voorkeurstemmen begin 2013 in de gemeenteraad terecht. In oktober 2018, als lijsttrekker van de intussen aparte Groen-lijst, deed hij nog beter: 821 gekleurde bolletjes achter zijn naam en uiteraard herverkozen. Ter vergelijking: de drie andere, huidige raadsleden van zijn partij moesten met heel wat minder tevreden zijn: 461 stemmen voor Sien Lagae, 388 voor Ruben Vangheluwe en 365 voor Bavo Parmentier. Dat Bertrand een poosje de politiek laat schieten, is voor Groen dan ook een serieuze aderlating.

Te veel ladders tegelijkertijd beklimmen

“Mij genoodzaakt zien om een aantal gemeenteraadszittingen over te slaan, is niet alleen een keuze uit zelfzorg, maar ook een positieve keuze voor het onderwijs”, zegt hij. “Mijn coördinerende taak op school, het lesgeven en de leerlingenbegeleiding verdienen samen met mijn gezin meer dan ooit mijn focus. De combinatie met de politiek is daardoor even niet langer mogelijk. Ik neem liever de signalen ernstig in plaats van de pedalen te verliezen. Het is uiteraard geen gemakkelijke beslissing, maar ze is weloverwogen. Ik heb hier eerst in de eigen partij over gepraat en intussen in alle openheid erover gecommuniceerd naar de collega’s uit de gemeenteraad toe. Iedereen kreeg een mailtje met uitleg van me.”

Sien Lagae neemt tijdelijk mijn taak als fractieleider over

“Het lukt me momenteel almaar minder om alles georganiseerd te krijgen en dan kun je maar beter preventief je lichaam en geest volgen. Wie mij kent, weet dat ik er niet voor terugdeins om de handen uit de mouwen te steken. De ladder van het succes beklim je nu eenmaal niet met je handen in je zakken. Maar ik beklim momenteel een aantal ladders tegelijkertijd en dreig daardoor al een tijdje de grip te verliezen. Je hebt geen macht over wat je overkomt, maar wél over hoe je erop reageert. Ik moet de situatie ernstig nemen.”

Stoel in de gemeenteraad zal een periode leeg blijven

Bertrand laat zich niet als gemeenteraadslid vervangen. Zijn stoel zal gewoon leeg blijven. “Ik heb mij geïnformeerd of het mogelijk is om als gemeenteraadslid tijdelijk loopbaanonderbreking te nemen”, vervolgt hij. “Je kunt je enkel laten vervangen omwille van medische redenen, studies, verblijf in het buitenland, palliatief verlof, ouderschapsverlof of bijstand aan een zwaar ziek familielid. Die criteria zijn niet direct van toepassing voor mij, waardoor een tijdelijke vervanging onmogelijk is.”

“Gewoon fysiek aanwezig zijn op de raad zonder inbreng, vind ik niet kunnen. Sien Lagae neemt mijn taak als fractieleider tijdelijk over. Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk mijn plaats her in te nemen.”