Groen kaart slechte voetpaden aan voor rolstoelgebruikers

Op 2 juli 2022 hield Groen een Voetpadenactie. Heel wat Izegemse voetpaden liggen er erbarmelijk bij of bevatten allerlei hindernissen. Vooral voor rolstoelgebruikers en kinderwagens zijn voetpaden vaak slecht begaanbaar én gevaarlijk.

“Na onze fietsknelpuntenroute in 2019, waar we kleine ingrepen vroegen om die comfortabel te maken, vraagt Groen nu extra aandacht voor de voetpaden”, vertelt Filip Lombaert van Groen. “Reeds jaren wordt er een budget voorzien voor het onderhoud van voetpaden maar niet gebruikt. Terwijl er tal van voetpaden slecht, onbegaanbaar en zelfs gevaarlijk bij liggen, zeker voor mensen die minder mobiel zijn.”

“Op tal van plaatsen zijn voetpaden belemmerd door obstakels zoals elektriciteitskasten, verkeersborden enzovoort. De obstakels staan soms midden een al te smal voetpad, met als gevolg dat je het voetpad moet verlaten en de weg op moet, tussen auto’s en fietsers. Voetpaden worden ook niet aangelegd in functie van het comfort van de gebruiker, maar in functie van een vlotte overgang van de weg naar privé opritten en garages. Heel wat voetpaden lijken eerder ‘golf’terreinen in plaats van comfortabele en veilige paden voor de zwakke weggebruiker.”

“Groen gaat vandaag op stap in het centrum van Izegem met een rollator, kinderwagen en rolstoel. We beperkten ons tot het centrum, maar ook in Emelgem, Kachtem en de wijken zijn er voetpaden waar ingrepen noodzakelijk zijn.”

Comfort van de voetganger voorop

“Er moet uitgegaan worden van het comfort van de voetganger in alle omstandigheden, in het vademecum neemt men een basismaat van 0,8 m per voetganger”, gaat Filip verder. “Voor een rolstoel is een breedte van 0,9 m nodig. Alhoewel de rolstoel zelf een breedte heeft van 0,7 m, is er aan weerszijden nog minstens 0,1 m nodig om de rolstoel met de hand voort te bewegen. Een kinderwagen vereist een breedte van 0,8 m wat overeen komt met de gestelde basismaat.”

Het beleid faalt

“Het voorziene budget van €159.619,07 in de begroting 2020 werd overgedragen naar 2021, in 2021 werd het overgedragen naar 2022. Dat is pijnlijk om vast te stellen. Tal van voetpaden kunnen nochtans aangepakt worden. Vaak volstaan kleine ingrepen, zoals het verlagen van een voetpad ter hoogte van een oversteek, het verplaatsen van een verkeersbord of kast, vervangen van een boordsteen door een afgeschuinde boordsteen of het vervangen van enkele tegels.” (RV)

Groen vraagt om werk te maken van volgende acties

– Inventarisering van alle knelpunten in de gemeente, bv via een meldpunt en oproep aan de bevolking. – De voorziene budgetten worden jaarlijks ingezet, op basis van een prioriteitenlijst.

– Jaarlijks wordt een bedrag ingezet voor het verlagen van boordstenen aan kruisingen van wegen.

– Bij heraanleg van voetpaden worden die vlak aangelegd (cfr de richtlijnen van AWV). Voor opritten en toegangen tot garages worden afgeschuinde boordstenen gebruikt. Voetpaden zijn er in de eerste plaats voor het comfort van voetgangers.

– Aan nutsmaatschappijen en stadsdiensten worden voorwaarden opgelegd voor het plaatsen van kasten en verkeersborden, de minimale breedte van 1m (bij een puntvernauwing) moet gerespecteerd worden.

– Heraanleg van de voetpaden in de Kortrijksestraat (eerste deel). Reeds jaren wacht men daar op heraanleg, een heraanleg die al jaren wordt aangekondigd maar telkens opnieuw wordt uitgesteld, waarvoor gewezen wordt naar Fluvius, VMM,….. Het heeft lang genoeg geduurd. Breek deze voetpaden op en verhard ze degelijk, desnoods met ‘tijdelijke’ materialen.

– Voor de D.Martenslaan een oplossing zoeken om voldoende brede en vlakke voetpaden aan te leggen, minstens aan één zijde van de weg.