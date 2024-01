Groen is tegen ontwerp Molenstraat Waregem

De gemeenteraad keurde recent de herinrichting van de Molenstraat en de Muizelstraat goed. Oppositiepartij Groen onthield zich bij die stemming. “Dit zouden de eerste leefstraten worden, maar er werd vooral vanuit het autoverkeer gedacht”, reageert voorzitter Simon Wemel.

De Molenstraat – de bekende kasseiweg in het stadscentrum – wordt onder handen genomen. Na de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wordt het wegdek aangepakt. “In de straat geldt momenteel tweerichtingsverkeer vanaf het kruispunt met de Processiestraat tot aan de inrit residentie Pur Sang. Dat blijft in het nieuwe ontwerp ongewijzigd”, duidt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

“Vanaf Pur Sang geldt momenteel in de richting van de Muizelstraat tot aan het kruispunt met de Olmstraat éénrichtingsverkeer. In het nieuwe ontwerp blijft de eenrichtingsstraat behouden, maar wijzigt de rijrichting. Na heraanleg van de wegenis is de Muizelstraat dus bereikbaar vanaf de Olmstraat richting de Processiestraat, vooral om het verkeer rond de site van Campus College te ontlasten.”

Karrespoor

“De straat wordt heringericht met kasseien en beton, type karrespoor. De parkeerplaatsen worden heraangelegd in waterdoorlatende betonstraatstenen. De voetpaden worden aangelegd in betonstraatstenen met waterdoorlatende fundering en we voorzien plantvakken tussen de parkeerstroken.”

Oppositiepartij Groen reageert ontgoocheld op het definitieve ontwerp. “Met 17 boompjes en waterdoorlatende parkeersstroken blijven we bij deze herinrichting op onze honger zitten”, zegt voorzitter Simon Wemel. “Tijdens de evaluatie van het mobiliteitsplan herhaalde de verkeersconsulent eind oktober nog eens de ambitie om in het centrum enkele leefstraten in te richten. De Molen- en Muizelstraat zouden de eerste in hun soort worden. De straten van de toekomst.”

Autoverkeer

“Maar als we de doelstellingen van zo’n leefstraten naast de huidige plannen leggen, dan kunnen we enkel ontgoocheld reageren. Dit ontwerp krijgt bij elke doelstelling een onvoldoende. Je voelt aan alles dat bij de herinrichting vooral of louter vanuit autoverkeer werd gedacht. Van fietsenstallingen en ruimte voor spel en ontmoeting lijkt ons ook geen sprake in deze plannen. Nochtans zou een bank hier en daar geen grote meerkost zijn. We kunnen ons niet voorstellen dat een studiebureau geen betere plannen kan bedenken om een leefstraat in te richten.”

“De voetgangers en fietsers kunnen zich overal veilig verplaatsen door de gelijkgrondse bermen, bovendien is het daar al zone 30”, reageert schepen Himpe. “Op die locatie kunnen we toch moeilijk een middenplein creëren? Er wordt groen voorzien en we werken met waterdoorlatende materialen. Dit is wel degelijk een leefstraat, die hoofdzakelijk zal gebruikt worden door de bewoners ervan.” (LV)