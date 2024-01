Groen Brugge wil boycot van Israëlische producten uit de bezette Westelijke Jordaanoever in aankoopbeleid van Stad

Na de verwoestingen in Gaza, waar al meer dan 24.000 levens verloren zijn gegaan en 60.000 mensen gewond raakten, roept Groen Brugge op tot actie. Raadsleden Karin Robert en Raf Reuse zullen in de gemeenteraad maandagavond 29 januari oproepen tot een boycot van van producten die vervaardigd zijn in de bezette Westelijke Jordaanoever in het aankoopbeleid van de Stad, het OCMW en de Politie.

“Niemand blijft onberoerd bij de catastrofe in Gaza”, stelt Raadslid Karin Robert, die vorige zomer nog met Broederlijk Delen in Israël was. “Al meer dan 100 dagen wordt Gaza onophoudelijk gebombardeerd door het Israëlische leger. Daarbij zijn reeds meer dan 24.000 Gazanen omgekomen, onder wie veel kinderen.”

“Meer dan 60.000 mensen zijn gewond geraakt. Meer dan 7.000 mensen worden vermist. Ongeveer 1,9 miljoen mensen moesten op de vlucht slaan en een groot deel van de civiele infrastructuur is volledig verwoest. Zelfs ziekenhuizen en scholen worden niet gespaard door het Israëlische leger.”

“Toegang tot levensmiddelen zoals voedsel en brandstof wordt de Gazastrook ontzegd. Er is een reëel gevaar op genocide. Ook op de Westelijke Jordaanoever die door Israël wordt bezet, neemt het geweld toe.”

SOS Palestina

“Steeds meer Bruggelingen zijn geraakt door wat er zich in Palestina afspeelt”, vervolgt raadslid Karin Robert. “Zaterdag 13 januari organiseerde SOS Palestina Brugge een optocht om hun verontwaardiging te uiten over de gang van zaken in Gaza waar maar liefst 300 Bruggelingen aan deelgenomen hebben.”

“Wij waren er zelf ook aanwezig. De oproep was duidelijk: een veroordeling van al het geweld en terrorisme, zowel van Israël als Hamas, alsook racisme en antisemitisme, een volledig en permanent staakt-het-vuren, het toelaten van humanitaire hulp in Gaza en respect van het internationaal recht. Een dringende oproep was het ook om vredesonderhandelingen op te starten.”

Noodhulp

“Net zoals SOS Palestina Brugge wil Groen dat ook de Stad Brugge actie onderneemt”, vult raadslid Raf Reuse (Groen) aan. “Op de volgende Brugse gemeenteraad – maandag 29 januari – vragen we aan het stadsbestuur om budget te voorzien voor noodhulp voor de getroffen bevolking in Gaza.”

“Daarnaast vragen we een boycot van producten die vervaardigd zijn in de bezette Westelijke Jordaanoever in het aankoopbeleid van de Stad, het OCMW en de Politie. We verwijzen hier naar de stad Gent als voorbeeld die zelf niet langer producten zal aankopen van Israëlische bedrijven uit bezette Palestijnse gebieden en meteen ook België oproept om de handel niet langer toe te laten”, aldus Raf Reuse.