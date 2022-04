Groen Brugge verzet zich tegen de verkoop bejaardenhuisjes langs het Acaciapad

Groen Brugge verzet zich tegen de verkoop van 23 seniorenwoningen langs het Acaciapad door het OCMW aan een private projectontwikkelaar voor 2,2 miljoen euro. Tijdens de gemeenteraad van maandag 25 april zal die partij vragen om de huisjes te renoveren.

Eind september besliste de OCMW-raad om de seniorenwoningen langs het Acaciapad in Sint-Kruis te verkopen, tot onbegrip van Groen. Het gaat om 23 kleine huizen die nu door Mintus verhuurd worden aan bejaarden. De meeste woningen staan leeg, omdat ze in slechte staat zijn.

Veel interesse

De grond en de woningen werden te koop gezet op Covast. Er was veel interesse van projectontwikkelaars. In de eerste biedingsronde waren er 29 gegadigden. De tweede ronde leverde een bod op van 2,2 miljoen euro. Nu vraagt schepen van Sociale zaken Pablo Annys (Vooruit) aan de OCMW-raad om in te stemmen met de verkoop aan de projectontwikkelaar die dit hoogste bod uitbracht.

Groen Brugge zal dat niet doen. Op de gemeenteraad zal de partij vragen dat de seniorenwoningen niet verkocht, maar wel gerenoveerd worden.

Klein pensioen

Gemeenteraadslid Katrien Cattoor wijst erop dat de nood aan betaalbare woningen groot is: “Veel Bruggelingen hebben het moeilijk om hun huur of lening te kunnen betalen, zeker ouderen met een klein pensioen. We moeten het bestaande aanbod aan sociale woningen maximaal benutten. Dit stadsbestuur doet het omgekeerde: een site met betaalbare woningen verpatsen aan een projectontwikkelaar.”

“Het stadsbestuur moedigt private verhuurders aan om hun woningen te renoveren, maar doet het zelf niet. We zouden het goede voorbeeld moeten geven opdat de huidige bewoners daar kunnen blijven en we andere Bruggelingen die het financieel niet breed hebben, kunnen helpen”.

Sloop geweigerd

Schepen Pablo Annys (vooruit) reageert als volgt: “Zelfs als de site niet voor sociale doeleinden zal worden aangewend, dan nog zullen wij die middelen goed kunnen gebruiken voor onze eigen sociale projecten en dienstverlening. Gelet op de erbarmelijke toestand van die woningen, had Mintus een sloopvergunning aangevraagd.”

“Deze sloopvergunning werd geweigerd omdat het geheel architectuurhistorisch waardevol werd bevonden. Het is mijn overtuiging dat we met het OCMW en Mintus beter investeren in energiezuinige en betaalbare nieuwbouw dan in energieverslindende gebouwen met erfgoedwaarde waarvan het voordeel in huurprijs wordt tenietgedaan door torenhoge energiefacturen. Aan renovatie van erfgoed is een bijzonder hoog prijskaartje verbonden.”