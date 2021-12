Groen Bredene geeft pluim aan Ruben Bonte en Natuurwerkgroep

Groen beloont jaarlijks een inwoner of vereniging, die zich ingezet hebben voor de groene zaak, met een ‘groene pluim’. Op zondag 19 december ontvingen Ruben Bonte en de Natuurwerkgroep De Zeekoet met een jaar vertraging hun pluim in de vorm van een kunstwerk van plaatselijk kunstenaar Mathieu Dept.

“We prijzen ons gelukkig dat we er als groene partij in Bredene niet alleen voor staan. Op onze gemeente zijn er krachtige mensen en organisaties, die het groene gedachtengoed genegen zijn en in de praktijk omzetten”, meent secretaris Bruce Verburgh.

Groen Bredene wil daarom jaarlijks de lente inzetten met het uitreiken van een ‘groene pluim’. “Ons initiatief moest vanwege corona echter meerdere keren uitgesteld worden, tot vandaag.”

“Voor deze eerste editie viel de keuze op de Natuurwerkgroep De Zeekoet”, geeft bestuurslid Kris Costenoble aan. “Deze vereniging bestaat al ruim 35 jaar en telt meer dan 800 leden. Die zetten zich samen met het actieve bestuur in voor natuurbehoud en vogelopvang. Maar net zo goed zijn het schoonmakers van het gemeentelijk domein. Kijk maar naar hun opruimacties in de Zuid-Oostwijk.”

Verder mocht ook Ruben Bonte een groene pluim in ontvangst nemen. “Ruben werkt op zijn boerderij ‘Het Laatste Veld’ langs de Polderstraat als zelfstandig groentekweker en doet dit zeer consequent op zijn eigen manier: volledig biologisch, met name. Hij is intussen een erkend bioboer bij wie je op bestelling seizoensgebonden groeten en fruit kan kopen. Rubens werk verdient bewondering en ondersteuning”, meent Bruce.

Beide winnaars ontvingen zondag een kunstwerk van de hand van Mathieu Dept. “Mathieu is een creatieve, jonge man uit Bredene. Hij is autodidact en dat komt voor een stuk omdat het leven hem als kind niet gespaard heeft. Op eigen kracht slaagt hij erin om zijn eigen, gedigitaliseerde kunst te creëren waarmee hij uitdrukking geeft aan zijn eigen kijk op de dingen”, besluit de Groen-secretaris.

(MM)