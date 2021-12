Groeiende Torhoutse Kunstacademie krijgt extra vleugelpiano

De Torhoutse Kunstacademie blijft groeien en bloeien. Ze telt nu meer dan 2.070 leerlingen, zowel jeugd als volwassenen. Maandagavond heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de aankoop van een nieuwe vleugelpiano voor de academie, de derde al. Er is 35.000 euro voorzien, btw inbegrepen.

“We zijn er trots op dat zoveel jongeren en volwassenen de weg vinden naar het deeltijds kunstonderwijs en zich willen uiten in muziek, woordkunst, dans en/of beeldende en audiovisuele vorming”, aldus schepen van Onderwijs Joost Cuvelier (CD&V), voor de gelegenheid geassisteerd door directeur Leen Langenbick van de academie, die een presentatie gaf. “Je creatieve talent ontwikkelen, is een belangrijke manier van zelfontplooiing en een basisrecht voor iedereen. Dat staat is de pas vernieuwde visietekst van de Kunstacademie.”

Nieuwe piano voor de meer dan 300 cursisten

Na een zwaar coronajaar had de Kunstacademie voor een terugval gevreesd, maar buiten alle verwachtingen tekent ze een stevige groei op. Vooral het domein beeldende kunst stijgt sterk, maar ook het aantal inschrijvingen voor muziek gaat gestaag omhoog. Dat biedt de mogelijkheid om meer lestijden te organiseren en het aanbod uit te breiden. Zo raakt bijvoorbeeld de optie jazz-pop-rock almaar meer ingeburgerd en barst de schrijversklas uit haar voegen.

“Door het grote aantal leerlingen is er nood aan een extra vleugelpiano”, vervolgde schepen Cuvelier. “Intussen is dat de derde, plus een antieke. Dat nieuwe instrument zal voor de meer dan 300 cursisten en hun docenten een serieuze meerwaarde betekenen. Het kan de kwaliteit van de pianolessen en de klasconcerten alleen maar ten goede komen.”

Antieke vleugelpiano in de 19de-eeuwse kapel

De Kunstacademie beschikt al over twee moderne vleugelpiano’s. Begin 2017 werd er voor de 19de-eeuwse kapel van Ten Walle ook een tweedehandse, antieke vleugelpiano aangekocht. Voor maar 4.220 euro, vervoer en restauratie inbegrepen. Het is een kwartvleugel van het merk Bösendorfer, oorspronkelijk Weens en ongeveer 100 jaar oud. Nieuw kost zo’n piano al snel 70.000 euro, dus deed de stad een koopje. De piano stond bij mensen in Wavre. Die waren heel blij dat de piano in een academie terechtkwam. Ze vroegen er maar 1.500 euro voor, maar voor het vervoer en de restauratie kwam daar nog 2.720 euro bij.