Grizzly (3) zoekt goede thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij het dierenasiel van Roeselare. Zij zoeken een thuis voor Grizzly (3), een heuse knuffelbeer.

Grizzly kwam in het dierenasiel terecht als vondeling en was niet gechipt. Het baasje van Grizzly werd helaas nooit gevonden. Medewerkers van het asiel vermoeden dat Grizzly een kruising is tussen een chowchow en een shar-pei. Zijn leeftijd wordt geschat op 3 jaar.

“Grizzly is een lieve knuffelbeer die dolgraag geaaid wordt”, vertelt Deborah van het asiel. “In het begin was Grizzly terughoudend en angstig. Maar eenmaal je zijn vertrouwen wint, komt hij maar al te graag voor zijn knuffels.” Grizzly zoekt een warme thuis met mensen die hem tijd en aandacht geven om vertrouwen te krijgen.