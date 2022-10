Griezelen met Piet Piraat en huiveren in de nieuwe Scare Houses en Scare Zones in Plopsa De Panne

Vanaf zaterdag 15 oktober wordt het pretpark van Plopsa De Panne omgetoverd tot een gigantisch halloweenpark voor het griezeligste feest van het jaar. Voor alle halloweenfans is er extra goed nieuws, want het griezelfeest duurt zelfs twee volle weken. De Scare Houses en Scare Zones waren vorig jaar zo’n succes dat ze worden uitgebreid.

Drie gigantische pompoenen op hooibalen, in een decor van kleinere soortgenoten, spinnenwebben en chrysanten, zijn de blikvangers aan de Plopsa-ingang. Pompoendecoraties, skeletten, angstaanjagende vogelverschrikkers dompelen het hele park twee weken lang onder in halloweensfeer. “We houden er rekening mee dat in Wallonië de kinderen nu twee weken herfstvakantie hebben en daarom duurt het halloweenfeest hier ook een week langer dan vorig jaar”, legt Chelsea Vanhullebusch (marketingmedewerker en persverantwoordelijke) uit. “Met een halloweenaanbod op kindermaat en de Scare Nights richten we ons op twee doelgroepen, namelijk jonge kinderen en 14-plussers.”

Piet Piraat Halloweenshow

“Het weekend van 15 oktober starten we al met een groots evenement: de Piet Piraat Halloweenshow in het Proximus Theater”, aldus Chelsea. “Deze interactieve liveshow zit vol enge nummers zoals Het Spook, De Mummie… en heel wat andere populaire hits. Deze show gaat door op 15, 16, 22, 29 en 30 oktober en op 5 en 6 november. Voor deze show hoef je niks te betalen, want die is inbegrepen in elk toegangsticket en abonnement voor Plopsaland De Panne.”

Ook de KetnetBand is van de partij en zet het Dorpsplein op zijn kop tijdens liveoptredens. Ketnet Halloween zorgt de hele herfstvakantie voor een te gekke halloweensfeer. Tussen het griezelen door staan Samson & Marie klaar voor een warme knuffel en een Meet & Greet, net als de gekke Hoppersfamilie. Van 31 oktober tot en met 4 november is het Plopsapark geopend tot 19 uur voor de Ketnet Nocturnes. Zo kunnen de bezoekers tot zonsondergang meer dan 50 attracties en animaties met zwevende heksen, de Pompoenkoning, de Vuurdans en Vuurshow, vogelverschrikkers en nog veel meer ontdekken en griezelen in het duister. De halloweenavonden worden afgesloten met een spectaculair vuurwerkspektakel.

Halloween Scare Nights

Ook de Halloween Scare Nights voor 14-plussers zijn inbegrepen in de toegangstickets of een abonnement. “Sinds we de Halloween Scare Nights hebben gelanceerd in 2018 wint dit evenement elk jaar aan populariteit”, zegt Plopsa-CCO Sebastien Momerency. “Daarom hebben we voor een uitbreiding gezorgd van deze nocturnes. Op 15, 22, 29, 30 en 31 oktober is er een apart halloweenaanbod voor alle daredevils vanaf 14 jaar. De Scare Houses en Scare Zones zijn afgesloten van de rest van het park om onze jongste bezoekertjes niet af te schrikken. Alle Halloween Scare Nights worden afgesloten met dj-sets van DIMARO en Mc Captain (15 en 29 oktober) en Robert Abigail op 30 oktober. Op 31 oktober zet dj-duo Kobe Ilsen en Viktor Verhulst het Dorpsplein in vuur en vlam.”

Halloweenfreaks kunnen drie Scare Houses bezoeken. In het Freak Circus-spookhuis probeert de clown stokken te steken in de wielen van het rondreizende Freak Circus. Op de lugubere Camping ’t Zonnetje hebben de oorspronkelijke kampeerders het terrein verlaten na een incident van een giftige fabriek. Een criminele bende palmde de camping in en houdt zich bezig met volledig uit de hand gelopen geheime experimenten. Gloednieuw is ‘The Cabin’, een macabere hostel waar vijf jongeren op mysterieuze wijze verdwenen en nooit werden teruggevonden… In de nieuwe Scare Zone Skrämma teisteren bloeddorstige Vikings van het gestrande spookschip Skrämma Wickieland. Ook Scarecrow is nieuw; daar veranderen vogelverschrikkers van het platteland in bloeddorstige monsters die de bewoners van een vredig bergdorpje terroriseren.

Info: www.plopsalanddepanne.be/nl/shows-evenementen