Griezelen in de Hoppestad tijdens Halloween: van pompoengooien tot zwemmen in rood bloedwater

Wie griezelt er mee tijdens Halloween in Poperinge? Van zaterdag 29 tot en met maandag 31 oktober viert de Hoppestad Halloween met pompoengooien op de Vroonhofsite, griezelverhalen in het Hopmuseum, Trick or Treat in de stad, een begeleide griezelwandeling in het centrum en griezelfilms in Ghybe. En wie waagt zich aan zwemmen in rood bloedwater in zwembad De Kouter?

“De halloweenactiviteiten gaan van start op zaterdag 29 oktober met het pompoengooien”, zegt schepen Klaas Verbeke (CD&V). “Als een echte kogelstoter krijg je de kans om zo ver mogelijk je pompoen te gooien. Op voorhand kunnen de armspieren al wat getraind worden en kan je zoeken naar de beste techniek om je pompoen zo ver mogelijk te krijgen.” Op de Vroonhofsite is er pompoengooien van 14 tot 17 uur. Deelnemen kost 2 euro. “De kapotte pompoenen worden verwerkt tot veevoeder door dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren.”

Griezelverhalen

Nog op zaterdag 29 oktober zijn er de griezelvoorleesverhalen in het Hopmuseum van 14.30 tot 16 uur. “Een verteller leest een gepast griezelverhaal voor. Het Hopmuseum is de uitvalsbasis. De krakende vloer en de gedoofde lichten zullen er voor een griezelige sfeer zorgen. Er wordt geëindigd met een drankje. De kinderen worden volgens leeftijd opgedeeld in twee groepen”, aldus schepen Verbeke. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Deelnemen is gratis.

Trick or Treat

“Kinderen mogen hun griezeligste halloweenkostuum uit de kast halen en erop uit trekken in hun buurt op zondag. Bij huizen in de buurt mogen ze ‘trick or treat’ roepen. Wie wil, kan de kinderen belonen met een snoepje”, vertelt Klaas Verbeke. Op zondag 30 oktober vindt Trick or Treat plaats van 17 tot 19 uur.

“Buurtbewoners die zin hebben om deel te nemen, kunnen dit op verschillende manieren. Via www.poperinge.be/halloween kunnen mensen op voorhand, ten laatste op 29 oktober, hun adres opgeven. De affiche die op de achterkant van de UIT-katern van de stadskrant staat, kan je ook op 30 oktober aan je venster hangen. Kinderen mogen enkel aanbellen bij de huizen waar er een affiche hangt en binnen de uren vermeld op de affiche”, benadruky schepen Verbeke. Stadskrant kwijt en wil je toch deelnemen? Via www.poperinge.be/halloween kan je de affiche downloaden om uit te hangen.

“Ouders die met hun kinderen op tocht willen, kunnen op onze website hun e-mailadres achterlaten. Dan bezorgen we de ouders de adressenlijst met de deelnemende buurtbewoners. De lijst kan ook opgehaald worden op zondag 30 oktober tussen 17 uur en 19 uur op de dienst toerisme in het stadhuis.

Poperinge Griezelt

Op de Vroonhofsite is er op zondag, van 18 tot 21 uur, een begeleide griezelwandeling ‘Poperinge Griezelt’. “Er wordt verzameld aan de Vroonhof en van daaruit wordt er in groepen op stap gegaan door Poperinge. Een begeleider toont de weg. Op verschillende plaatsen wordt er halt gehouden voor een leuke en/of griezelige halloweenbeleving: een goochelaar, een verteller, een vuurshow… Kinderen moeten wel onder begeleiding van een volwassene zijn.” De wandeling is er voor kinderen vanaf 8 jaar. Het basistarief is 5 euro en het kansentarief bedraagt 1 euro. Reserveren gebeurt via de halloweenpagina op de stadswebsite.

Halloween Pool Party

Het zwembad De Kouter waagt zich op maandag 31 oktober aan de griezelige halloweensfeer. “De inkom wordt versierd en de zwemhal wordt aangepast met licht- en geluidseffecten. De whirlpool toveren we om in een soepketel met rood bloedwater”, aldus Verbeke. “De versiering blijft hangen gedurende de rest van de herfstvakantie. Het rode bloedwater in de whirlpool is enkel tijdens de Halloween Pool Party.” Raadpleeg www.zwembaddekouter.be voor de tarieven en openingsuren. De Halloween Pool Party is er van 13.30 tot 20.45 uur.

In CC Ghybe, Sint-Annastraat 13, worden op Halloween drie griezelfilms vertoond. “Starten doen we met ‘Gruwelijke rijmen’ van 14 tot 15.30 uur. De verfilming van Roald Dahls ‘Gruwelijke rijmen’ brengt een hele parade sprookjesfiguren bij elkaar in een ingenieus verhaal voor alle leeftijden. Van 18 tot 20.30 uur wordt ‘A Nightmare on Elm Street’ getoond.” Het basistarief is 6 euro en kinderen jonger dan 12 jaar betalen 3 euro.

“Afsluiten doen we met The Neon Demon van 21 tot 23.30 uur. Vanaf 18 jaar kan deze film gevolgd worden aan het basistarief van 6 euro.” Tickets moeten op voorhand gereserveerd worden via www.poperinge.be/halloween.