Grietje is de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge: “Het wachten waard”

In zaal Maeke Blyde werd Grietje zaterdagavond 11 maart, door jury en toeschouwers, verkozen tot de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge. Griet ‘Grietje’ Defever en Babs Verbrugghe konden na drie jaar eindelijk strijden om de titel van Prinses Carnaval in zaal Maeke Blyde in Poperinge.

Na acht jaar waren er nog eens twee kandidaten voor de verkiezing van Prinses Carnaval van Poperinge dat georganiseerd wordt door de Orde van de Feestneuzen. De vereniging werd in 2001 opgericht en dit jaar werd de 19de prinses verkozen. In 2019 was Stephanie Gokelaere de enige kandidate en werd ze Prinses Carnaval van Poperinge. De twee kandidaten die op zaterdag 11 maart tegen elkaar opnamen, waren Griet ‘Grietje’ Defever (42) van de Poperingse O.V.D. Flodders en de Poperingse Babs Verbrugge (21) van de Ardooise carnavalsvereniging C.V. De Dalton Brothers. De kandidaten moesten drie jaar wachten op hun carnavalsverkiezing.

Grietje is de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge. © LBR

Recordeditie

De verkiezing bestond uit een voorstellingsproef, muzikale stunt en een improvisatieproef. Een jury beoordeelde alle proeven en vanaf 19u11 kon er gestemd worden in de zaal. De kaartenverkoop telde ook mee. Beide kandidaten deden hun uiterste best om er een fantastische avond van te maken. Ze slaagden er in om de Maeke Blyde te vullen met heel wat supporters. “Het was zeker en vast een recordeditie wat aanwezigen betreft. We zijn de kandidates zeer dankbaar om er zo’n mooie avond van te maken en dat ze zich zo hard hebben ingezet”, zegt voorzitster Evelyne Devos van O.V.D. Feestneuzen.

Punten

Voor de voorstellingsproef kreeg Babs 71/100. Babs kreeg voor de improvisatieproef 84/100. Voor de muzikale show kreeg ze 82/100. De kaartenverkoop was 100/100 voor Babs en stemmen in de zaal 75/100. Dat resulteerde in een eindtotaal van 412/500.

Grietje is de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge. © LBR

Griet kreeg voor haar voorstellingsproef 84/100. Voor de improvisatieproef 88/100. Haar muzikale show kreeg 86/100. Voor haar kaartenverkoop kreeg ze 90/100 en voor de stemmen in de zaal 100/100. Haar eindtotaal was 448/500 en dat betekende dat ze de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge was.

Spannende avond

“Het was het wachten waard”, lacht kersvers Prinses Carnaval Griet ‘Grietje’ Defever (42) van de Poperingse O.V.D. Flodders. “Ik heb veel stress gehad, dus de ontlading is groot. De avond ging veel te snel, maar ik heb enorm genoten. Mocht ik het kunnen opnieuw doen, dan doe ik exact hetzelfde. Het was een spannende avond en natuurlijk hoopte ik dat de overwinning voor mij zou zijn.”

Voor Prinses Carnaval Stephanie betekende de prinses carnavalsverkiezing het einde van een regeerperiode van vier jaar. Prinses Carnaval Grietje zal samen met Prins Carnaval Djody het Keikoppencarnavalsweekend beleven dat van donderdag 16 tot zondag 19 maart op het programma staat. “Het wordt een topweekend met Prins Djody. Ik kijk er enorm naar uit!”

Voor Prinses Carnaval Stephanie betekende de prinses carnavalsverkiezing het einde van een regeerperiode van vier jaar. © LBR

Grietje is de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge. © LBR

Grietje is de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge. © LBR

Prinses Carnaval Grietje en haar partner Prins Carnaval Wim. © LBR

Babs Verbrugge waagde haar kans Prinses Carnaval te worden. © LBR