Griet en Paul uit Sint-Eloois-Winkel vinden vakantiehuis dankzij Huizenjagers

Griet Vanacker en Paul De Smet uit Sint-Eloois-Winkel gingen via het televisieprogramma ‘Huizenjagers’ op zoek naar een vakantiewoning in Spanje. De drie woningen die de makelaars aanboden konden het koppel bekoren, maar uiteindelijk kochten de twee een andere woning in de buurt aan. “We raden iedereen aan deel te nemen aan het programma. Het heeft echt onze blik verruimd.”

In 2020 beslisten Griet Vanacker (44) en Paul De Smet (51) een buitenverblijf te kopen. Het koppel liet de ogen vallen op de regio Costa Blanca in Spanje. “Ik kende de streek al van vroeger. Een betaalbare, met de auto bereikbare, regio waar je altijd zeker bent van mooi weer”, aldus Griet.

In hun zoektocht naar een ideale woning schakelden Griet en Paul ‘Huizenjagers’ in , het programma op televisiezender Play4. Drie makelaars gingen op zoek naar een woning die aan de wensen van Griet en Paul voldeed. In juni vorig jaar reisden Griet en Paul een eerste keer richting Spanje om er de huizen te bezichtigen. “De makelaars hebben ons echt goed geholpen. We kregen drie degelijke woningen voorgesteld en hebben echt getwijfeld om een van de drie te kopen.” Griet en Paul beloonden de makelaars met een 8, een 7 en een 6. “Misschien lijken die cijfers behoorlijk laag, maar we vinden dat wanneer je een 9 geeft je sowieso het huis moet kopen.”

Droomhuis

Uiteindelijk bleef een bod op een van de voorgestelde woningen uit. “Maar onze deelname aan het programma heeft onze blik wel verruimd.” Nog diezelfde zomer trokken Griet en Paul terug naar Spanje op huizenjacht. Met de ervaringen die ze opgedaan hadden bij het televisieprogramma bezochten ze tal van huizen. “Ondertussen bleven we ook in contact met de makelaars. Via een van hen wisten we ons droomhuis te vinden.” Griet en Paul kochten Villa Romero in het dorpje Moraira aan. “Het is onze bedoeling om er een viertal keer per jaar naartoe te reizen. Tijdens de zomermaanden verhuren we het huis. Die verhuringen lopen vlot. De komende maanden logeren er al verschillende gezinnen.”

De aflevering van ‘Huizenjagers’ met Griet en Paul werd vorige week donderdagavond uitgezonden. “Voor ons was het ook een verrassing wat ze precies zouden tonen. We blikken heel tevreden terug op dit avontuur. Dankzij Huizenjagers hebben we onze favoriete vakantiestek gevonden.”