Grensrock verkoopt Grenssocks: “Later ook andere kledingstukken verkopen, zoals petten of shirts”

Dat rockers cool zijn, is een publiek geheim. Dankzij de mensen van Grensrock kan dat nu extra in de verf worden gezet. Je feestelijke outfit kan vanaf vandaag compleet worden gemaakt dankzij de Grenssocks.

De catwalks van Milaan, Parijs of gewoon die van het Park Ter Walle? De mogelijkheden liggen voor het grijpen nu de organisatie van Grensrock hun eigen modelijn op de wereld heeft losgelaten. “Al beginnen we wel gewoon met hippe kousen”, lacht Tim Lefever (40).

De bestuursvoorzitter plant zelf alvast een grondige aanpassing van zijn garderobe. “De dag van vandaag is een festival meer dan alleen maar muziek. Het is een belevenis met aftakkingen op en naast het veld. We speelden al langer met het idee om iets met kledij te gaan doen en zijn zo aan het brainstormen geraakt. Het eerste idee? Dat was om een heuse rok op de markt te brengen. Een Grens-Rok dus, al vonden we dat niet meteen cool genoeg. We zijn zo blijven nadenken en plots werd het voorstel van sokken op tafel geworpen. Grenssocks, sokken om te rocken.”

Imago

Voor het ontwerp van de vestimentaire hebbedingen moesten de muziekliefhebbers alvast niet lang zoeken. “We hebben binnen het bestuur twee dynamische en vooral erg creatieve kerels”, verduidelijkt Tim. “Jonas en Lukas namen de taak op zich om Grensrock van een sexy toets te voorzien en hun broer heeft een eigen ontwerpbedrijfje. Ze lieten zich volledig gaan en kwamen zo tot het ontwerp dat we vandaag kunnen voorstellen. Met volle motivatie bouwden ze ook meteen een nieuwe webshop, waar de kousen online worden aangeboden. Het idee is om in een later stadium ook andere kledingstukken te verkopen, zoals petten of shirts. Het gaat ons hier dan niet echt om winst te maken, maar eerder om het coole imago van Grensrock verder uit te dragen. Wist je trouwens dat die kousen opmerkelijk goed staan in combinatie met een paar sandalen?”

De eerste lading van de kousen schuiven als een sneltrein over de toonbank, goed nieuws volgens Tim. “We hebben om te starten een 100-tal paar laten maken en heel even vreesden we ervoor dat die nooit voor de feestdagen klaar zouden zijn. Maar kijk, ze werden geleverd en zijn klaar om naar hun nieuwe bestemmelingen te vertrekken. De animo via sociale media en dergelijke is erg groot dus wie nog een erg apart pakje onder de kerstboom wil, zal zich moeten haasten. Ze worden verkocht aan 10 euro per paar, 10 euro waarmee je meteen een stukje Meense muziekgeschiedenis om je voeten kan trekken.”