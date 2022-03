Gregory en Irina zetten hulpactie op voor Oekraïne: “Niet lijdzaam toezien”

Ook in Oostrozebeke zijn er gezinnen die de bevolking in oorlogsgebied ter hulp schieten. Gregory Verhulst en zijn Oekraïense vrouw Irina Hres uit de Merelstraat zijn een grote inzamelactie gestart voor Oekraïne, waarvoor de Ginsteschool als inzamelpunt dienst doet.

Irina (33) huwde in oktober 2021 met Gregory Verhulst in Oekraïne en het echtpaar verhuisde kort na hun huwelijk naar België waar ze neerstreken in de Merelstraat in de woning van Gregory. Ze leerden elkaar online kennen en na een paar keer over en weer vliegen, sloeg de vonk over en werden beiden een paar. Irina bracht haar zoontje Daniil (8) mee naar België. Ook Gregory heeft twee kinderen uit zijn eerste huwelijk zodat het nieuw samengestelde gezin drie kinderen telt. De 8-jarige Daniil loopt school op de Ginste en speelt intussen al voetbal bij Waregem, wat de inburgering zeker ten goede komt. Irina zelf is afkomstig uit Poltava, een stad tussen Kiev en Kharkov, twee steden die de oorlogsgruwel aan den lijve ondervinden.

“Het spreekt voor zich dat ik het oorlogsgebeuren dag en nacht op de voet volg, gezien er nog familie van mij achterbleef in Poltava, waar momenteel gelukkig nog niet gevochten wordt. Toen ik merkte dat het oorlogsgebeuren Kiev naderde en enorm vreesde voor het leven van mijn moeder en mijn zus heb ik hen voorgesteld om te vluchten naar België via Nederland. Aanvankelijk was mijn zus Veronika daar niet voor te vinden, maar naarmate het oorlogsgeweld hun thuisstad naderde en het er naar uitzag dat zij ook in de oorlog zouden belanden, kozen ze er toch voor om in te gaan op mijn voorstel.”

Oekraïne wint deze oorlog zeker, want heel de wereld steunt ons

“Op 27 februari zijn ze dan hals over kop vertrokken met alleen wat handbagage. Alle andere bezittingen hebben zij er achtergelaten in de hoop dat het oorlogsgebeuren niet al te lang aanhoudt zodat ze vlug terug kunnen naar hun land.”

Irina is er van overtuigd dat de Russen deze oorlog nooit kunnen winnen, want haar landgenoten willen hun land met hand en tand verdedigen. “Oekraïne wint deze oorlog zeker, want heel de wereld steunt ons en staat achter ons”, aldus Irina.

Inzamelactie

“Het spreekt voor zich dat ik niet zomaar lijdzaam kan toezien hoe mijn landgenoten in die vreselijke omstandigheden zijn terecht gekomen. Ik heb niet alleen mijn mama Natalia en mijn zus Veronika laten overkomen naar Oostrozebeke, maar we zijn ook een inzameling van noodgoederen gestart. De Ginsteschool heeft ermee ingestemd om als inzamelpunt te fungeren. Wij zijn vooral nog op zoek naar kindervoeding, luiers en kinderkledij, speelgoed, voeding in blik, handdoeken, dekens en lakens alsook verzorgingsproducten voor wonden.”

De actie loop nog zeker de hele maand en de spullen kunnen binnengebracht worden op maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.30 en 17.30 uur, maar buiten deze uren kunnen de mensen hun spullen kwijt in de Merelstraat 20, waar Irina en haar mama Natalia en zus Veronika hun intrek hebben genomen. (JC)