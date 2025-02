Gregory (46) is Prins Carnaval in Menen: “Prins worden, was een droom van mij”

Gregory Dewitte (46) uit Rekkem is Prins Carnaval 2025 van de stad Menen. Het stond al op voorhand vast dat de winnaar van de carnavalsverkiezing een Dewitte zou zijn. Restte enkel nog de vraag: wordt het nicht Sandrine of neef Gregory? Schepen van evenementen en juryvoorzitter Kasper Vandecasteele velde zaterdagnacht om 1 uur het verdict: “De nieuwe prins is Gregory!”

Heel even de gebalde vuisten in de lucht, meteen gevolgd door een innige omhelzing met nicht Sandrine. Gregory Dewitte vierde zijn titel op serene wijze. “We waren allebei sterk, we verdienden allebei de titel. Stress vooraf had ik niet, maar vanavond had ik toch last van de zenuwen. Prins worden, was een droom van mij. Ik sta hier dan ook met een zeer goed gevoel. Ik heb veel steun gekregen van mijn supporters en ik bedank ook mijn dansers”, geniet hij na van zijn overwinning.

Gregory woont in Rekkem en werkt als arbeider bij meubelzaak Crack in Dottenijs. Hij is een zevental jaar actief in het carnavalsgebeuren. “Het blijft wel een hobby”, houdt hij beide voeten op de grond. “De voorbije maanden waren al druk, het belooft nu nog drukker te worden. De opkuis van mijn podiumstukken is voor morgenochtend (zondagochtend, red.). Uitslapen zit er dus niet in, maar ik ga vannacht wel met een goed gevoel naar huis”, besluit hij.

Zijn dochter Joyce Daelman mag hem bijstaan als zijn roosje, haar vriend Kenji Knockaert mag als biermeester fungeren. Voor de Orde van de Vrije carnavalisten is dit het derde jaar op een rij dat ze de nieuwe prins(es) in haar rangen heeft, na Kurt Verheecke in 2023 en Febe Verheecke in 2024.

Kinderprinsenpaar

Gregory en Sandrine zorgden zaterdagavond alvast voor een spannende avond in zaal Park Ter Walle. “We hebben twee sterke kandidaten gezien. Het verschil bedroeg slechts enkele punten”, sprak schepen Vandecasteele lovend. Ook in de kaartenverkoop was het verschil miniem: Sandrine verkocht 216 kaarten, Gregory amper zestien stuks minder.

Tijdens het kindercarnaval, eerder op de dag, werd een nieuw kinderprinsenpaar gekozen. Kayden Verheecke (6) is voor het tweede jaar op een rij jeugdprins. Fay Dufloucq (8) is jeugdprinses.