Greet Wyseur is de Krak van Staden: “Dat ik achter de schermen van hoeve Wabi Sabi ook opval, betekent iets”

Peter Demey en Greet Wyseur uit Staden kochten in 2019 een oude hoeve aan de Provinciebaan en bouwden die om tot een ecologische eventlocatie met vakantiewoning. De locatie wordt ondertussen geregeld gehuurd voor zowel feesten als cursussen.

Lees hier de verhalen van alle Kraks van West-Vlaanderen

Peter (56) baatte samen met zijn twee broers gedurende 38 jaar een houtzagerij uit. “Ik was toe aan iets anders”, vertelt Peter. “Eigenlijk was het mijn bedoeling om meubels en andere zaken te maken met gerecycleerde materialen. Ik was daarvoor op zoek naar een werkruimte en dacht die te vinden in de schuur van de hoeve. Toen Greet en ik de hoeve bezochten, waren we onmiddellijk verkocht.”

Natuurrijke omgeving

Het koppel bouwde de hoeve vanaf half juli 2020 om tot een ecologische eventlocatie. In augustus 2021 opende Wabi Sabi voor het eerst de deuren, maar omwille van corona gingen die al in de herfst weer een tijd dicht. “We hebben vroeger allebei veel cursussen gevolgd en zagen in de schuur van de hoeve de ideale locatie om cursussen te laten doorgaan”, legt Greet uit.

“We willen de hoeve in de nabije toekomst nog verder uitbouwen”

“De schuur kan evenwel ook gehuurd worden voor feestjes zoals communies, verjaardagsfeestjes en babyborrels. Het feestluik loopt in Hoeve Wabi Sabi al bijzonder goed, terwijl er ook al behoorlijk wat cursussen plaatsvonden. Het is mooi hoe de hoeve gevonden wordt door mensen die bezig zijn met persoonlijke groei. Zo komt de naam ‘Wabi Sabi, de schoonheid van imperfectie’ meer tot zijn recht. De natuurlijke omgeving leent zich uitstekend voor cursussen met een therapeutische insteek.

We willen de hoeve in de nabije toekomst nog verder uitbouwen. Zo zijn ook teambuildings mogelijk, kunnen fotografen er in de natuurrijke omgeving terecht voor fotoshoots en kunnen er voordrachten en bestuursvergaderingen doorgaan. Unizo, Markant, Velt,… kwamen al over de vloer. Het is de bedoeling dat de vakantiewoning ook daadwerkelijk door vakantiegangers kan gebruikt worden. Nu wordt de woning in hoofdzaak gebruikt door mensen die er blijven slapen na een feest of door cursisten die er blijven overnachten. Mensen die tijdens de week slaapgelegenheid zoeken, kunnen ook bij ons terecht.”

Duobaan

De dagelijkse uitbating van de hoeve is Peters nieuwe job. Peter is de man van actie, werkt alles uit, zet de hoeve in de wereld”, klinkt het. “Ik werk halftijds als kleuterleidster”, vertelt Greet. “Ik doe mijn job graag en stel die ook niet in vraag. Bij de voorbereiding en het uitbouwen van de hoeve was ik als echtgenote natuurlijk wel betrokken. Informeren, overleggen, vragen stellen, samen keuzes maken, zoeken hoe we onze visie in de praktijk brengen… Mijn inbreng maakt de hoeve tot wat ze nu is, maar gebeurde wel meer achter de schermen. Het voelde bijzonder aan dat ik plots in de kijker werd gezet. De Krak-overwinning deel ik dan ook graag met Peter”, geeft ze toe. “Ik had totaal niet verwacht om te winnen”, gaat Greet verder. “De Krak-titel beschouw ik als een vorm van erkenning. Bedankt aan wie voor mij stemde. Ook toen bekend werd dat ik Krak-kandidate was, kreeg ik al heel wat leuke reacties”.

Wie is Greet Wyseur? PRIVÉ Greet Wyseur zag het levenslicht in Roeselare op 24 september 1967. Ze groeide op in Westrozebeke en is gehuwd met Peter Demey. Het koppel heeft twee dochters. LOOPBAAN Greet volgde een opleiding kleuteronderwijs aan het Sint-Andreasinstituut in Brugge. De kersverse Krak startte in 1988 in de kleuterklas van VBS De Fontein in Passendale. Nu geeft ze er de gymlessen aan de kleuters. VRIJE TIJD “Blijven bewegen is mijn motto”, zegt Greet. “Daarnaast volg ik cursussen rond persoonlijke groei, ook op de hoeve.” Greet is ook bestuurslid bij de Stadense afdeling van Velt, Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.