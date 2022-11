Greet Vanrenterghem is eerste vrouwelijke deken van Sint-Elooi

Greet Vanrenterghem (56) is de eerste vrouwelijke deken van Sint-Elooi. “De vorige deken Filip Van Compernolle heeft het me drie jaar geleden gevraagd en ik kon geen nee zeggen. Ik was wel verrast, want het is al altijd een man geweest”, zegt Greet.

Op 10 december vindt het Sint-Elooisfeest plaats in de hoeve van Greet. “Om 14 uur starten we met een hapje en een drankje. Daarna begeleiden de Poelbergruiters en politie ons naar de Sint-Pieterskerk waar de eucharistieviering doorgaat. Na de viering is er nog een traktatie van Stad Tielt en ’s avonds feesten we verder met een diner en een dansfeest.” De officiële huldiging is nu zondag gepland in het stadhuis van Tielt. Naast Greet zijn nog vier andere dekens van de partij: Geert Coene en Gert Van Ryckeghem voor Aarsele en Jan Meheus en Stijn Verhalle voor Kanegem.

Bezige bij

In haar vrije tijd geniet Greet van koken, haar familie, een fietstocht of het land doorkruisen met de oldtimer. Daarnaast zit Greet ook nog in het bestuur van Ferm Tielt. Ze is getrouwd met Filip Warnez, zaakvoerder van Warnez Potatoes, en heeft twee kinderen: Arthur en Louise. Ze is vaak te vinden in Aveve in Tielt, de zaak die overgenomen werd door haar dochter. (LVC)