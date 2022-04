Greet en Peter zetten er weer hun tandem in voor Broederlijk Delen

Vorig jaar ‘sprongen’ Greet Desimpelaere en Peter Peene uit Langemark-Poelkapelle op de tandem ten voordele van Broederlijk Delen. In vier dagen fietsten ze 100 kilometer bij elkaar en dat leverde maar liefst 5.515 euro op. “We besloten om ook dit jaar de uitdaging aan te gaan. Maar we willen ons avontuur dit keer ook graag delen”, zegt roerganger Peter Peene.

Op maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15 april plant het duo vier fietstochten van telkens ongeveer 25 km. Ze starten elke dag om 14 uur ten huize van Greet in de Houthulstseweg in Poelkapelle. Wie graag een of meer dagen mee fietst, wordt telkens tegen 14 uur verwacht aan de startplaats. Fietsers worden wel gevraagd om zich vooraf aan te melden via peene.peter@skynet.be, zodat ze kunnen verwittigd worden mocht er op het laatste moment iets veranderen, bijvoorbeeld door het weer.

Koffiestop

Op vrijdag 15 april nodigen Greet en Peter dan iedereen uit aan de eindmeet, op de Markt in Langemark (bij slecht weer in de Sint-Pauluskerk). Daar houden ze vanaf 16 uur een grote ‘koffiestop’. Met hun tandemtocht wil het duo projecten steunen van Broederlijk Delen in Senegal, Colombia en Israël-Palestina. Daarom nodigen ze iedereen die dat wil uit om hen te sponsoren. (pco)