Greet en Peter fietsen uit Langemark opnieuw voor Broederlijk Delen: “Meerdere projecten steunen”

Van maandag 24 tot vrijdag 28 maart springen Greet Desimpelaere en Peter Peene voor de vijfde keer op de tandem ten voordele van Broederlijk Delen tijdens de ‘100 km van Langemark-Poelkapelle’.

Peter (59) en Greet (58) fietsten de voorbije jaren al vier keer in de vastenperiode voor Broederlijk Delen en dat leverde vorig jaar 6.750 euro op. Ze fietsen met een speciale tandem, want Greet lijdt aan het locked-in syndroom. Dat betekent dat ze volledig verlamd is, maar dat haar zintuiglijke en intellectuele vermogens wel intact gebleven zijn. Peter is al jaren buddy van Greet.

We nodigen iedereen uit om een of meerdere ritten mee te fietsen

“Met onze fietsvierdaagse hopen we weer een mooi bedrag bijeen te fietsen voor projecten in onder meer Oeganda en Burkina Faso”, vertelt Peter Peene. “We nodigen ook iedereen uit om een of meerdere ritten mee te fietsen. Voor het tweede jaar op rij werken we fijn samen met de Vrije Basisschool Langemark. De leerlingen van het zesde leerjaar fietsen met veel enthousiasme mee tijdens de slotetappe en helpen bij de organisatie van de koffiestop.”

Vier ritten

Concreet starten ze op maandag 24 maart om 14 uur bij Greet, Houthulstseweg 106, voor een rit van 30 kilometer. “Ook dinsdag en donderdag staan er etappes van 30 kilometer gepland. Er zijn telkens verschillende routes uitgestippeld via knooppunten. De afsluiter op vrijdag 28 maart is 15 kilometer en start om 13.15 uur in de Vrije Basisschool (Zonnebekestraat 27).”

Verrassing

“Wie graag mee fietst, vragen we om op voorhand te verwittigen. Dan kunnen we iets laten weten mocht er een last minute-wijziging zijn door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. We hopen alvast dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. Tijdens of na de ritten stoppen we ook telkens voor een zoete bevoorrading. Voor deze vijfde editie, hebben we ook nog een verrassing in petto.”

Deze sponsortocht kan je op verschillende manieren steunen. “Via onze actiepagina op de website van Broederlijk Delen bijvoorbeeld of door te storten op BE75 2850 4707 6351, met mededeling 100 km van Greet en Peter. We heten iedereen welkom op onze koffiestop, aansluitend op de laatste rit van vrijdag. Vanaf 15 uur kan je hiervoor terecht in de Vrije Basisschool. Je kan er genieten van koffie, thee en zelfgebakken taart. Wie zelf graag iets bakt, mag dat zeker doen.”

