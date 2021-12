Greenforward start crowdfunding voor project in Tanzania

Greenforward vzw start een crowdfunding voor het project Weedo in Tanzania. “Het project steunt jonge moeders in een moeilijke thuissituatie en geeft hen een opleiding om op eigen benen te staan”, vertelt Filip Verhaeghe, ondervoorzitter van Greenforward, én enthousiast Tanzania-expert.

Greenforward vzw, de organisator van onder andere het Irie Vibes Festival, Kortemark Congé en deze zomer nog Zwanzibar, steunen het project Weedo al vier jaar. “Weedo staat voor ‘Woman Empowering and Entrepreneurship Development Organisation en steunt jonge moeders – van 12 tot 21 jaar – die door omstandigheden niet meer naar huis kunnen”, legt ondervoorzitter Filip Verhaeghe uit.

“Bij Weedoo krijgen 24 meisjes lessen Engels, naaien, maar ook computerles. Met de bedoeling om hen daarna aan een job te helpen zodat ze op eigen benen kunnen staan. De meisjes slapen nu allemaal samen in een grote slaapzaal, maar het is de bedoeling om voor elk van hen een safehouse te creeëren, met meer privacy.”

Filip maakte vier jaar geleden kennis met Weedo, het tehuis is gelegen in een dorpje nabij de bekende havenstad Dar El Salaam. Hij noemt zichzelf zonder overdrijven een Tanzania-expert, hij bezocht het land in het oosten van Afrika, al ruim 20 keer.

Tweede thuis

“Ik noem het mijn tweede thuis”, glimlacht Filip. “De eerste keer doorkruiste ik het mooie land als rugzaktoerist en werd er gebeten door het Afrikavirus. Sindsdien ben ik er elk jaar twee tot drie keer terug geweest. Door corona was dat het voorbije jaar niet mogelijk, maar misschien kan het in februari wel.”

Greenforward droeg in het verleden al ruimschoots een steentje bij aan het project Weedo, door telkens een procent van de inkomsten van Irie Vibes en evenementen aan hen te schenken.

“Omdat het Irie Vibes Festival de voorbije twee zomers niet kon doorgaan, organiseren we nu een crowdfunding die loopt tot half januari. Bedoeling is om 21.848 euro bijeen te krijgen. Daarmee kan huur, lonen van de leraars en staf, eten en materiaal worden betaald voor een volledig jaar”, sommen Filip en Ofelie Callewaert, voorzitter van Greenforward op. “Daarnaast mogen ook nog – werkende – laptops worden binnengebracht, om volgend jaar mee te nemen.” (LTK)

Storten voor de crowdfunding kan op https//gofund. me/f26e567I. Contact opnemen ivm laptops kan via info@irievibes.be – Info: www.weedo-tanzania.com