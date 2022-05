Graven in slechte staat op begraafplaats Stuiverstraat

Op de grootste begraafplaats van de stad zijn er in één zone een 20-tal graven in zeer slechte toestand. “Als de platen vallen dan kijken we zo in het graf”, zegt gemeenteraadslid Michael Vanhee die actie vraagt van de stad.

Er zijn in Oostende tal van laatste rustplaatsen : op Stene en Zandvoorde, aan de Nieuwpoortsesteenweg (gesloten in de jaren ’70), het Duinenkerkje (gesloten) en binnenkort aan het nieuwe crematorium Polderbos aan de Grintweg (strooiweide). De grootste begraafplaats bevindt zich in de Stuiversstraat en is in gebruik sedert 1918.

Binnenkijken in graf

“Bij een bezoek stelde ik vast dat vooraan de begraafplaats een 20-tal graven in lamentabele toestand zijn. Ze staan op instorten. Bovenplaten zijn gebarsten of helemaal gebroken, de platen van schuine grafkelders schuiven naar beneden en frontplaten komen los of zijn omgevallen. Als bepaalde platen omvallen, dan kijken we zo in het graf. Los daarvan is de toestand ook een probleem voor de veiligheid van de bezoekers”, zegt gemeenteraadslid Michael Vanhee (Vooruit).

Veel van die graven dateren van de jaren 1940-1950 of van kort na de opening. “De stad kan twee dingen doen. Enerzijds nagaan in de registers of er nog nabestaanden zijn en die mensen aansporen om werk te maken van herstel. Maar het zijn heel oude graven en ik betwijfel of dat nog te achterhalen is. Anderzijds zou de stad zelf de graven kunnen herstellen uit veiligheidsoverwegingen, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. De stad moet zijn rol spelen en in actie schieten”, zegt Michael Vanhee.

Aanplakking

Schepen Hina Bhatti (Open VLD), bevoegd voor de begraafplaatsen, wijst op acties : “Voor Stene hebben we een aanplakking gedaan aan verwaarloosde graven omdat er plaatsgebrek is en we ruimte willen maken voor nieuwe graven. Voor de Stuiversstraat ligt dat anders. Het opsporen van nabestaanden is praktisch onmogelijk, het is een genealogisch onderzoek en veel archieven gingen verloren. We zijn nu wel bezig met de opmaak van een inventaris. Nadien volgt aan aanplakking gedurende 15 maanden om nabestaanden op tenminste twee november-herdenkingen te informeren. Pas daarna kunnen we graven terugnemen zoals in Stene. Maar de stad zal zelf geen graven herstellen. We mogen dat trouwens niet doen. Bovendien kost dat toch al gauw 6.000 euro per graf. Er werden nog geen gevaarlijke situaties gemeld.”