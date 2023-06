Gratis zwemzone aan de Brugse Coupure open vanaf 1 juli voor zowel recreanten als sportievelingen

Liefhebbers van openwaterzwemmen kunnen van 1 juli tot en met 3 september in de zwemzone aan de Coupure terecht voor een deugddoende plons in de Brugse reien. Zwemmen kan er elke dag gratis van 13 tot 20 uur en permanent houden er vijf redders een oogje in het zeil.

Er is een aanbod voor jong en oud. “Recreanten in eerste instantie, maar deze zomer wordt de zwemzone fors uitgebreid om ook sportievelingen de kans te geven om hun baantjes af te werken”, zegt schepen van Sport Franky Demon.

Afstandszwemmen en watersportinitiaties

De volledige zwemzone wordt uitgebreid tot 110 meter. Voor afstandszwemmen en watersportinitiaties is 70 meter lengte voorzien, voor de recreatieve zwemzone 40 meter lengte.

“Ervaren lesgevers laten je proeven van suppen en waterpolo en je kunt ook leren ‘reddend zwemmen’. In de recreatieve zone kan je ook gewoon genieten van een verfrissende duik. Voor de allerkleinsten is er een ploeterbad ingewerkt in het zwemplatform.”

Deelnemen aan de initiaties is gratis. De Sportdienst stelt vijf supboards en zwemvesten ter beschikking, maar je kunt ook je eigen supboard meebrengen. Tijdens het suppen is een zwemvest verplicht. Voor het afstandszwemmen is een badmuts verplicht.

Net als vorig jaar zijn kleedkamers, sanitair, douches en nachttoezicht voorzien. Er is ook een permanent meldpunt (050 32 45 00) voor de buurt, indien er overlast zou zijn.

Brugse ‘Big Jump’

Zwemmen kan enkel als de waterkwaliteit goed is, en dat wordt wekelijks gecontroleerd door de Vlaamse Milieumaatschappij en het stadslabo. Om de groei van blauwalg te voorkomen, werd een ultrasoon toestel geïnstalleerd.

In verband met die waterkwaliteit ook nog meegeven dat je op zondag 9 juli om 15 uur kunt meedoen aan de Brugse ‘Big Jump’, een internationale ecologische actie om de waterkwaliteit van rivieren en waterlopen onder de aandacht te brengen. Op verschillende plaatsen in Europa springen mensen dan gelijktijdig in rivieren, vijvers en kanalen om de vraag naar proper en gezond (zwem)water kracht bij te zetten. (CGRA)