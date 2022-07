Gratis zonnecrème in Brugge dankzij SMOTspots: “Inzetten op preventieve gezondheid”

De zogenaamde SMOTspots zijn sinds maandag weer in het Brugse straatbeeld opgedoken. Met de preventiecampagne ‘Zonneplezier? Smeer hier!’ wil Stad Brugge volwassenen, jongeren en kinderen sensibiliseren voor de gevaren van de zon en het belang van het beschermen van de huid.

Eén op de vijf Belgen krijgt in de loop van zijn leven met huidkanker te maken, elke dag krijgen meer dan honderd mensen de diagnose. Dit cijfer omvat alle soorten huidkanker, niet alleen melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker. “Huidkanker is de meest voorkomende kanker, maar is ook het gemakkelijkst te voorkomen”, weet schepen van Welzijn Pieter Marechal.

Stad Brugge herhaalt met deze campagne drie belangrijke vuistregels: ‘Zoek de schaduw op’, ‘Draag beschermende kledij’ en ‘Smeer je voldoende in’. Voor die laatste tip kun je gratis zonnecrème vinden op een aantal smeerpunten in Brugge. Tijdens de maanden juli, augustus en september vind je de SMOTspots van Stad Brugge op ’t Zand (aan de zijkant van het grootste parkingpaviljoen) en Domein Aan De Plas op Sint-Pieters.

“We kiezen opnieuw voor locaties die gemakkelijk toegankelijk zijn en druk bezocht worden door de Bruggelingen. Het Zand kent iedereen en aan de Sint-Pietersplas volgen in de zomer een groot aantal kinderen sportkampen. Door ze gratis zonnecrème aan te bieden, maken we ze op jonge leeftijd al bewust van het belang van smeren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

UV-index

“De SMOTspots zijn een voorbeeld van hoe we als Stad Brugge actief en op een laagdrempelige manier inzetten op preventieve gezondheid. Deze slimme palen geven aan wat de huidige UV-index is en wanneer je moet smeren. De dispenser werkt contactloos en geeft gratis factor 30 zonnecrème aan elke inwoner en bezoeker van onze stad. Vanop afstand kan men ook volgen wanneer er zonnecrème moet bijgevuld worden. Op de smeerpalen is er ook een QR-code, en als je die scant kom je op een site met bijkomende informatie over huidkankerpreventie”, geeft schepen Marechal nog mee.

Ook op de Markt (Solidaris) en de Zeedijk van Zeebrugge (AG Insurance) komen dispensers, gesponsord door bedrijven. (CGRA)