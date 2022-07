Gratis YOGA In’t Park

Op donderdagavond en zondagmorgen kan je Park Baron Casier in Waregem nog tot en met 14 augustus terecht voor een uur lang yoga.

“Ik ben een yogalerares in opleiding en deze sessies helpen mij om ervaring op te doen en mij de kans te geven om samen te groeien”, steekt de Waregemse Astrid Callens (47) van wal. “Zelf maakte ik voor het eerst kennis met yoga tijdens de afgelopen coronamaanden. Ik ondervond dat mediteren in verschillende vormen mij enorm helpt. Dit is uitstekend voor de mentale en fysieke conditie. Even afstand nemen van het heden en de dagelijkse sleur. Ademen gaat niet altijd zoals het moet. Dit is toegankelijk voor zowel jong als oud om zich beter te voelen in hun vel.”

“De eerste sessie was op 24 juli. Vooraf waren er 7 inschrijvingen en er kwamen 13 mensen opdagen. De reacties waren alvast positief. Het lesgeven viel heel goed mee. Voor de volgende sessies aan het molentje in Park Baron Casier lopen de inschrijvingen alvast vlot”, aldus Astrid, beroepshalve bediende.

Aangename verrassing

Het gezin Vandenheede-Snoeck was ook van de partij op de eerste sessie van Astrid Callens. Kenth (38), Lena (6) en Emmie (35) genoten met volle teugen. “Ik ken Astrid al een tijdje van bij Waro, de Waregemse fotoclub”, verteld Kenth. “Voor ons was het een eerste kennismaking met yoga, en meteen een heel aangename verrassing. De laatste tijd zijn wij steeds meer bezig met onze gezondheid. Dit te kunnen doen in gezinsverband maakt het alleen maar aantrekkelijker. Dit brengt innerlijke rust. De sessie begon met bewegings- en fixatieoefeningen, die overgingen naar ademhalingsoefeningen. We kregen heel wat tips en tricks mee waar je ook in het dagelijks leven kan op terugvallen.”

Ook beroepshalve is Kenth bezig met gezondheid als analist bij Start-up, een indicatieplatform. “Yoga is geschikt voor alle leeftijden en brengt onder meer een betere mentale én fysieke gezondheid, positieve mindset en innerlijke rust”, gaat de Waregemnaar verder. “Deze rust helpt je om betere beslissingen te maken in het dagelijkse leven en gelukkiger te zijn. Mindset en gezondheid zijn twee pijlers waar we in onze organisatie veel belang aan hechten. Via het educatieplatform binnen onze start-up, OMNIGO 360, begeleiden we mensen van alle leeftijden stap voor stap met het bereiken van hun vrijheid.” (ELD)