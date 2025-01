Gratis wifi in alle ontmoetingscentra van Ieper: “Een lang gekoesterde wens van de lokale gemeenschap”

Het stadsbestuur voorziet voortaan gratis wifi in alle twaalf ontmoetingscentra van Ieper.

“Een belangrijke stap in de verdere uitbouw van digitale inclusie”, stelt schepen van Welzijn Eva Ryde (Team Ieper). “Het voorzien van wifi komt tegemoet aan de vraag van verenigingen en organisaties die regelmatig gebruik maken van de zalen. Met deze investering wil de stad Ieper niet alleen het gebruiksgemak voor bezoekers verbeteren, maar ook de interne werking van haar eigen diensten optimaliseren. Activiteiten zoals participatie-overleg, digitale vormingssessies van de digibank, en het gebruik van tablets voor technische opvolging worden door deze wifi-infrastructuur sterk vergemakkelijkt.”

Basisbehoefte

“Internettoegang is vandaag een basisbehoefte”, benadrukt Ryde. “Dankzij de middelen uit het budget voor e-inclusie kunnen we dit nu voor alle inwoners en verenigingen mogelijk maken. Dit project onderstreept onze ambitie om van Ieper een nog inclusievere en beter verbonden stad te maken.”

Toegekende middelen

De implementatie van de wifi-infrastructuur werd gerealiseerd in samenwerking met het Zorgnetwerk, ICT, de technische dienst en het Cultuurcentrum. De financiering komt uit de aanvullende middelen voor e-inclusie, die werden toegekend aan Stad Ieper. Het totale beschikbare budget van 41.219,28 euro dekt zowel de aansluitingskosten als de jaarlijkse exploitatiekost van ongeveer 7.200 euro per jaar vanaf 2025. Dit bedrag wordt voorzien binnen de reguliere begroting.

Wifi in elke deelgemeente

De nieuwe wifiverbinding is beschikbaar in elke Ieperse deelgemeente in de ontmoetingscentra OC Cieper in Sint-Jan, OC Ten Vrielande in Boezinge, OC Dikkebus, OC In ‘t Riet en OC Ridder de Steurs in Zillebeke, OC Den Elver in Elverdinge, OC Dorpsfeestzaal in Zuidschote, OC De Oude School in Hollebeke, OC Kasteelwal in Voormezele, OC Vlamertinge, OC De Potyze in Ieper en OC Den Briel in Brielen.

“Met deze stap wordt een structurele oplossing geboden voor een lang gekoesterde wens van de lokale gemeenschap. Waar eerder ad-hocoplossingen werden gevonden, zorgt dit project voor een uniforme en duurzame voorziening”, besluit Ryde. (TP)