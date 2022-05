Gratis Waregem-app vanaf nu beschikbaar

Vanaf deze week kan men de gloednieuwe Waregem-app downloaden. Die focust zich vooral op vrije tijd en lokale handel. Zo kunnen gebruikers van de app via een digitale klantenkaart Waregempunten sparen. Ook het kopen, schenken en betalen met de Waregembon kan voortaan digitaal.

Gebruikers van de app kunnen naast evenementen ook handelaars en diverse promoacties in de buurt verkennen. De applicatie geldt ook als digitale klantenkaart, waarmee gebruikers punten kunnen sparen door aankopen bij lokale handelaars. Het stadsbestuur wil dat stimuleren door er regelmatig een wedstrijd aan te koppelen. De eerste tombola vindt al plaats op 30 juni. Bovendien kunnen de Waregemse winkeliers en horeca-uitbaters zelf promoacties opzetten via de app. Nog een nieuwigheid is de introductie van de digitale Waregembon. “Die kan je enkel via de Waregem-app aankopen en schenken”, verduidelijkt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V).“Een grote troef is dat je er ook mee kan betalen bij deelnemende handelaars. De bonnen worden via een QR-code automatisch verwerkt en op de rekening van de handelaar gestort.Naast de digitale Waregembon blijft de papieren cadeaubon ook bestaan.”

City marketing

De eigen app kwam er niet zomaar, maar is een doordachte keuze om van Waregem een betere stad te maken. “Het is voor ons een extra troef in het kader van city marketing en een zet om het detailhandelsbeleid verder te verfijnen en op te waarderen”, zegt communicatieschepen Pietro Iacopucci (CD&V). “De app werd volledig op maat gemaakt voor onze stad, zo belandt de gebruikersdata niet op een server van een derde partij. Alle aanwezige en verzamelde data blijft eigendom van de stad en het autonoom gemeentebedrijf WAGSO.”

De ontwikkeling van de Waregem-app werd toegewezen aan ontwikkelaar Next Apps uit Lokeren, die in negen maanden tijd de applicatie afwerkte. Het stadsbestuur investeerde hiervoor zo’n 100.000 euro.

Alle informatie over de app vindt u op www.waregem.be/app.