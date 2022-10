Gratis soep op Werelddag van Verzet tegen extreme Armoede

Op de Werelddag van Verzet tegen extreme Armoede, maandag 17 oktober, vond in Oostende een actie ‘Soepe an d’horloge’ plaats in het Leopoldpark. Met deze gratis soepbedeling om vijf over twaalf wou de organiserende werkgroep het signaal uitsturen dat armoede een onrecht is en blijft.

Vrijwilligers van diverse sociale organisaties houden op 17 oktober een gratis soepbedeling aan het bloemenuurwerk in het Leopoldpark in de badstad. Het landelijke thema van de 17 oktober-campagne dit jaar luidt: “Gezocht: 180.000 woningen voor een warme thuis”. “De wooncrisis in Vlaanderen blijft aanslepen en dit al sinds vele jaren”, zeggen de initiatiefnemers. “De woningnood is groot, het woonbeleid in ons land slaagt er niet in om tot oplossingen voor de meest kwetsbaren te komen. 180.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning, vaak al jarenlang. Op de private huurmarkt zijn kwaliteitsvolle huurwoningen voor velen onbetaalbaar. Huurders met een laag inkomen voelen de crisis in de woonsector het sterkst. De woonproblematiek is nu nog versterkt door de stijgende energieprijzen. Wie in een slechte woning woont, krijgt een torenhoge energiefactuur.”