Gratis pasfoto laten nemen in gemeentehuis

Inwoners van Heuvelland kunnen nu ook op afspraak hun pasfoto laten maken aan het onthaal van het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart, een internationaal paspoort of een kids-ID. Voor rijbewijzen is deze service voorlopig nog niet beschikbaar. De dienstverlening is gratis voor alle inwoners vanaf zes jaar. Schepen van Burgerzaken Lieve D’Haene (Gemeentebelangen) licht de lancering van Live Enrollment toe: “Met deze nieuwe service maken we de procedure eenvoudiger en sneller. De foto wordt meteen digitaal verwerkt en voldoet automatisch aan alle officiële eisen. Dit bespaart onze inwoners tijd en vermijdt discussies over de geldigheid van de foto.” De inwoner laat zijn foto maken aan het onthaal en gaat vervolgens naar het loket Burgerzaken om de aanvraag af te ronden. Doordat de foto ter plaatse wordt genomen, wordt identiteitsfraude voorkomen en is er een extra zekerheid dat de persoon op de foto overeenkomt met de aanvrager. Met deze stap sluit Heuvelland zich aan bij het federale Live Enrollment-project, dat reeds door verschillende gemeenten werd omarmd. Op de foto zien we schepen Lieve D’Haene die als eerste haar pasfoto laat maken. (foto EF)